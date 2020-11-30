Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
TV1000 Русское кино
Кино-Театр.ру мобильное меню

Петр Рыков погрузится в мир Достоевского

30 ноября
2020 год

Новости кино >>
30 ноября 2020
Актер Петр Рыков воплотит образ следователя Порфирия Петровича в социально-детективной драме «Преступления и наказания» по роману Достоевского. Данный проект режиссер Магдалена Кроули представила сегодня на питчинге дебютантов в Министерстве культуры РФ.

Петр Рыков погрузится в мир Достоевского

Оригинальный сюжет будет сохранен, но переосмыслен. Создатели экранизации хотят взглянуть на события глазами не Раскольникова, а других персонажей, в частности — Порфирия Петровича. История начнется как спин-офф. Родион приезжает в Петербург, его сестра Дуня устраивается на работу к Свидригайлову, у Мармеладовых в семье праздник, а Порфирий Петрович успешно трудится как следователь. Но в определенный момент все начинает рушиться.

Художественным руководителем проекта стал Николай Лебедев. Сценарий написала Виктория Чухрай. В качестве референсов рассматриваются «Фантастические твари», «Энола Холмс», «Острые козырьки». Композитор Михаил Мищенко напишет оригинальный саундтрек, а производством ленты займется компания «Мувистарт».

При бюджете 38 млн рублей, создатели проекта запрашивают у Минкультуры 25 млн, предполагая снять исторический фильм за минимальную сумму.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Петр Рыков: «В жизни я вообще не люблю играть»
Петр Рыков и Дарья Плахтий узнают о «Любви матери»
Петр Рыков и Елена Борозинец проживут «Много ненастных дней»
Петр Рыков: «Работа в большом сериале стала для меня тестом на выносливость»
персоны
Николай Лебедев (III)Пётр РыковДмитрий Якунин
фильмы
Острые козырькиФантастические твари и где они обитаютЭнола Холмс

анонс

Как снимали войну. Выпуск 20

Скорбим

Владимир Донцов
29 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Донцов.
Александр Мандрикин
27 ноября ушёл из жизни актёр Александр Мандрикин.
Александр Разин
26 ноября ушел из жизни актер Александр Разин.

День рождения >>

Юрий Васильев (II)
Анатолий Гущин
Артемий Егоров
Ольга Красько
Эльдар Лебедев
Вячеслав Невинный
Александр Никитин
Алексей Фатеев
Раззак Хамраев
Гаэль Гарсия Берналь
Билли Драго
Элайша Катберт
Кейли Куоко
Вирджиния Майо
Клеманс Поэзи
Бен Стиллер
все родившиеся 30 ноября >>

Афиша кино >>

Криминальные боссы
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Проклятие монахини Роуз
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Сумасшедшая любовь
драма, молодежный фильм, социальная драма, экранизация
США, 2020
Преступить черту
триллер, эротика
Испания, 2020
Человеческий голос
драма, экранизация
Испания, 2020
Ширли
биография, драма, триллер, экранизация
США, 2020
Дублёрша
комедия
США, 2020
Илиана. Верь мне
чёрная комедия
Россия, 2020
Комета Галлея
Россия, 2020
Полное погружение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Трое
драма, мелодрама
Россия, 2020
Курьер
трагикомедия, экранизация
СССР, 1986
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен