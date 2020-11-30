Петр Рыков погрузится в мир Достоевского

Актер Петр Рыков
воплотит образ следователя Порфирия Петровича в социально-детективной драме «Преступления и наказания
» по роману Достоевского. Данный проект режиссер Магдалена Кроули
представила сегодня на питчинге дебютантов в Министерстве культуры РФ.
Оригинальный сюжет будет сохранен, но переосмыслен. Создатели экранизации хотят взглянуть на события глазами не Раскольникова, а других персонажей, в частности — Порфирия Петровича. История начнется как спин-офф. Родион приезжает в Петербург, его сестра Дуня устраивается на работу к Свидригайлову, у Мармеладовых в семье праздник, а Порфирий Петрович успешно трудится как следователь. Но в определенный момент все начинает рушиться.
Художественным руководителем проекта стал Николай Лебедев
. Сценарий написала Виктория Чухрай
. В качестве референсов рассматриваются «Фантастические твари
», «Энола Холмс
», «Острые козырьки
». Композитор Михаил Мищенко
напишет оригинальный саундтрек, а производством ленты займется компания «Мувистарт».
При бюджете 38 млн рублей, создатели проекта запрашивают у Минкультуры 25 млн, предполагая снять исторический фильм за минимальную сумму.
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