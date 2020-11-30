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Александр Паль сыграл в режиссерском кинодебюте Виктора Рыжакова

30 ноября
2020 год

Новости кино >>
30 ноября 2020
Александр Паль и Агриппина Стеклова исполнили главные роли в режиссерском кинодебюте художественного руководителя театра «Современник» Виктора Рыжакова, соответствующий проект представлен сегодня на питчинге Министерства культуры РФ.

Александр Паль сыграл в режиссерском кинодебюте Виктора Рыжакова

По сюжету в родительскую субботу мать с сыном собираются на кладбище, чтобы почтить память предков. Но все идет не совсем по плану матери, а само путешествие неожиданно становится поводом для непростого разговора между представителями разных поколений.

Продюсерами картины выступают Никита Владимиров и Леонид Ярмольник. Художественным руководителем – Джаник Файзиев. Дата выхода ленты в прокат пока не сообщается.
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