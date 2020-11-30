Александр Паль сыграл в режиссерском кинодебюте Виктора Рыжакова

Александр Паль
и Агриппина Стеклова
исполнили главные роли в режиссерском кинодебюте художественного руководителя театра «Современник
» Виктора Рыжакова
, соответствующий проект представлен сегодня на питчинге Министерства культуры РФ.
По сюжету в родительскую субботу мать с сыном собираются на кладбище, чтобы почтить память предков. Но все идет не совсем по плану матери, а само путешествие неожиданно становится поводом для непростого разговора между представителями разных поколений.
Продюсерами картины выступают Никита Владимиров
и Леонид Ярмольник
. Художественным руководителем – Джаник Файзиев
. Дата выхода ленты в прокат пока не сообщается.
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