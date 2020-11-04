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Физик Евгений Ткачук займется созданием «Бомбы»

4 ноября
2020 год

Новости кино >>
4 ноября 2020
Премьера сериала Игоря Копылова «Бомба», где главные роли исполнили Евгений Ткачук, Виктор Добронравов и Евгения Брик, состоится 9 ноября на «России-1», сообщает пресс-служба телеканала.

Физик Евгений Ткачук займется созданием «Бомбы»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Гениальный ученый Михаил Рубин (Евгений Ткачук) попадает в лагерь из-за личного конфликта с наркомом Берией (Виталий Коваленко). Но внезапно Рубина освобождают: его лучший друг и коллега Кирилл Муромцев (Виктор Добронравов) рекомендовал Михаила в секретный проект по созданию советской атомной бомбы, и кандидатура физика была утверждена академиком Курчатовым (Михаил Хмуров). Михаил возвращается в Москву и узнаёт, что пока он был в лагере, его невеста Анна Галеева (Евгения Брик) успела стать женой Кирилла. Чтобы любой ценой выполнить задание государства, молодым ученым придётся работать вместе, несмотря на личную драму. Им предстоит гонка на грани человеческих возможностей, смертельный риск и решающий день первого испытания. Физики не имели права на ошибку – на полигоне в Семипалатинске решалось будущее всего мира. Они должны были победить.

«Сыграть женщину-ученого для меня, как для актрисы, было настоящим вызовом. Редчайшая возможность рассказать о людях умственного труда, об элите страны. Мой папа, физик-математик, готовил меня к поступлению в Институт приборостроения и информатики. Если бы не поступила в театральный, вполне возможно, что сейчас занималась бы наукой и продолжила дело папы. Любимым фильмом у меня в юности был «Девять дней одного года». Когда я прочитала сценарий «Бомбы», то увидела много пересечений, а, главное, конечно, любовный треугольник, в котором оказываются главные герои», — рассказывает Евгения Брик.

Физик Евгений Ткачук займется созданием «Бомбы»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

В актерский состав также вошли Аглая Тарасова, Ольга Смирнова, Андрей Смелов, Наталья Суркова, Александр Лыков, Виктор Раков, Владимир Богданов, Геннадий Вырыпаев и другие.

История в фильме начинается 6 августа 1945 года, когда США сбросили на Хиросиму атомную бомбу. Это была первая в мире демонстрация разрушительной мощи нового оружия. А финалом стали события 29 августа 1949 года. В этот день на полигоне под Семипалатинском была испытана первая советская атомная бомба.

В фильм вошли воспоминания реальных участников атомного проекта. Художникам предстояло построить декорации ядерного реактора. В реальности это гигантское сооружение высотой с девятиэтажный дом, и сделать его точную копию технически невозможно. Создателям ленты в сопровождении специальных служб удалось побывать на настоящем реакторе, изучить ключевые детали и после, уже в Москве, создать декорацию, максимально похожую на оригинал. Сама атомная бомба создавалась по макету РДС-1 – первой советской атомной бомбы.
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фильмы
БомбаДевять дней одного года

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Физик Евгений Ткачук займется созданием «Бомбы» фотографии
Физик Евгений Ткачук займется созданием «Бомбы» фотографии
Физик Евгений Ткачук займется созданием «Бомбы» фотографии
Физик Евгений Ткачук займется созданием «Бомбы» фотографии
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