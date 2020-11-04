Показ сериала «Не смей мне говорить "Прощай!"» стартует 14 ноября

Главная героиня Катя (Евгения Лоза) – талантливая пианистка и красивая женщина, но при этом всю жизнь одинока. Она никак не может забыть свою первую, единственную и несчастную любовь — Тимофея (Дмитрий Пчела). Неожиданно спустя двенадцать лет мужчина снова появляется в её жизни.
Но счастливому воссоединению влюблённых мешает амбициозная подруга Кати – Инна (Юлия Юрченко), которая решила женить Тимофея на себе. Она верит, что «в любви все средства хороши» и ей удаётся разлучить пару. Катя вынуждена уехать. Она пытается научиться жить заново, но сердцу не прикажешь. Инна, обманом заполучившая жениха подруги, тоже не находит рядом с ним ни любви, ни счастья. Однако из ревности и уязвленного женского самолюбия делает всё, чтобы не Тимофей не смог с ней распрощаться.
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