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17-я серия документального проекта «Как снимали войну» восстанавливает хронику событий Нюрнбергского процесса

4 ноября
2020 год

Новости кино >>
4 ноября 2020
Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру представляет 17-ю серию документального проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну». Новый эпизод расскажет о событиях Нюрнбергского процесса и восстановит хронику этого события, которому 20 ноября исполняется 75 лет. Фильм доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.



Нюрнбергский процесс стал первым судебным разбирательством, в котором кинохроника и видеоматериалы использовались в качестве самостоятельного доказательства. Во время процесса были продемонстрированы документальные фильмы, снятые во время войны. На экране были показаны преступления, совершенные немецкими солдатами против человечества. В том числе суд увидел известный советский документальный фильм «Кинодокументы о зверствах немецко-фашистских захватчиков».

«Нюрнбергский процесс поднял престиж и значимость работы кинооператоров, ввел возможность использования документальных материалов в постоянный юридический обиход, что позволило восстановить справедливость во время судебных процессов после Второй мировой войны. Он доказал великую значимость этой профессии, признав ее огромный вклад в историю», - отметил режиссер серии Георгий Молодцов.

17-я серия документального проекта «Как снимали войну» восстанавливает хронику событий Нюрнбергского процесса

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Сериал «Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них – портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказ о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.

Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
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Как снимали войнуфронтовые операторы
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17-я серия документального проекта «Как снимали войну» восстанавливает хронику событий Нюрнбергского процесса фотографии
17-я серия документального проекта «Как снимали войну» восстанавливает хронику событий Нюрнбергского процесса фотографии
17-я серия документального проекта «Как снимали войну» восстанавливает хронику событий Нюрнбергского процесса фотографии
17-я серия документального проекта «Как снимали войну» восстанавливает хронику событий Нюрнбергского процесса фотографии
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