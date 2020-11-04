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«Ищейка» получит продолжение

4 ноября
2020 год

Новости кино >>
4 ноября 2020
Стартовали съемки шестого сезона детективного сериала «Ищейка» с Анной Банщиковой. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Star Media, которая занимается производством проекта.

«Ищейка» получит продолжение
фото: Пресс-служба Star Media

По сюжету в жизни полковника Кушнир все складывается хорошо. Она талантливо расследует самые сложные дела вместе со своей профессиональной командой, а семейная жизнь радует гармонией и планированием второго ребенка. Однако неожиданная проблема с мужем рушит все надежды, снова открывает, казалось бы, уже навсегда закрытые двери и ставит Александру перед непростым выбором. Но именно благодаря этим трудностям, она определяет, что же по-настоящему ценно и дорого в ее жизни. Женщина принимает важное для себя решение и с головой уходит в работу, ведь там она всегда знает, что делать.

«В шестом сезоне зрителей ждут новые сюрпризы, запутанные детективные истории и, конечно, любовь! Жизнь вновь поставит нашу героиню перед важным личным выбором. Несмотря на то, что для Александры Кушнир работа и профессия всегда на первом месте, она все равно остается истинной женщиной, оберегающей семью и близких людей. На протяжении всех предыдущих сезонов Анна Банщикова принимала активное участие в определении судьбы своей героини, а в новых сериях она также выступает и в качестве полноценного соавтора проекта», — отметила продюсер Дарья Лаврова.

«Ищейка» получит продолжение
фото: Пресс-служба Star Media

Работа над новыми сериями проекта по традиции будет проходить в Геленджике, ставшем полноправным героем сериала. С первого сезона Краснодарский край привлекал творческую группу «Ищейки» своими удивительными пейзажами и прекрасным мягким климатом, удобным для съемок. В этом году бонусом для компании стал принятый на региональном уровне закон о рибейтах: Star Media сможет рассчитывать на возмещение 20% понесенных затрат при работе на территории края. Небольшая часть съемок сериала также пройдет и в московских павильонах.

«Вот уже третий сезон подряд я являюсь режиссером «Ищейки», и сложно даже описать степень моего родства с этим сериалом. К съемкам новых серий сезона вся команда подходит с боевым настроем, а как мы знаем, в этом заключается половина успеха проекта! — рассказывает режиссер Андрей Головков. — Уверен, что шестой сезон полюбится телезрителям не меньше предыдущих. Ведь мы снимаем о людях и про людей, о радости и горе, о чувствах, которые не чужды любому человеку».
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