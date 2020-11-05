Мини-фестиваль в Карловых Варах не состоится

Мини-фестиваль KVIFF 54 ½, запланированный на 18-21 ноября организаторами ежегодного международного кинофестиваля в Карловых Варах, отменённого из-за пандемии, также решено не проводить. Об этом сообщается на сайте
смотра.
«Ввиду продолжающейся изоляции, объявленной правительством в связи с пандемией коронавируса, специальный Карловарский МКФ 54½, первоначально запланированный на 18–21 ноября, не состоится», —
говорится в официальном обращении оргкомитета фестиваля.
В Карловых Варах должны были показать без конкурса и призов классику мирового кино и последние достижения киноискусства. В частности, в программу попали «Дау. Наташа
» Ильи Хржановского
и «Гунда
» Виктора Косаковского
. Они могли составить компанию картинам «Земля кочевников
» Хлои Чжао
, «Гнездо
» Шона Дуркина
, «Первая корова
» Келли Райхардт
и «Поезд до Вены
» Карела Кахини
. К показу было запланировано 30 фильмов.
Ежегодный основной фестиваль в связи с пандемией коронавируса перенесли на 2-10 июля 2021-го.
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