«Касл-Рок» остался без продолжения

Антологию «Касл-Рок
», основанную на произведениях и персонажах Стивена Кинга
, закрыли после второго сезона. Согласно Deadline
, сервис Hulu отказался от продления сериала довольно давно, поскольку не планировал продолжение.
Местом действия хоррор-шоу стал маленький городок, расположенный в штате Мэн, в котором развиваются события большинства романов Кинга, среди которых «Мёртвая зона
», «Куджо
», «Мешок с костями
» и другие.
«Касл-Рок» стартовал в 2018-м историей про таинственного молодого человека с лицом Билла Скарсгарда
, обнаруженного в закрытом крыле Шоушенка после самоубийства начальника тюрьмы. Через год вышло продолжение, где центральным персонажем стала медсестра Уилкс из «Мизери
», сыгранная Лиззи Каплан
.
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