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«Касл-Рок» остался без продолжения

5 ноября
2020 год

Новости кино >>
5 ноября 2020
Антологию «Касл-Рок», основанную на произведениях и персонажах Стивена Кинга, закрыли после второго сезона. Согласно Deadline, сервис Hulu отказался от продления сериала довольно давно, поскольку не планировал продолжение.

«Касл-Рок» остался без продолжения

Местом действия хоррор-шоу стал маленький городок, расположенный в штате Мэн, в котором развиваются события большинства романов Кинга, среди которых «Мёртвая зона», «Куджо», «Мешок с костями» и другие.

«Касл-Рок» стартовал в 2018-м историей про таинственного молодого человека с лицом Билла Скарсгарда, обнаруженного в закрытом крыле Шоушенка после самоубийства начальника тюрьмы. Через год вышло продолжение, где центральным персонажем стала медсестра Уилкс из «Мизери», сыгранная Лиззи Каплан.
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Как снимали войну. Выпуск 17

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