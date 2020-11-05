Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Хелена Бонэм Картер и Пирс Броснан сыграют создателей «Пигмалиона»

5 ноября
2020 год

Новости кино >>
5 ноября 2020
Хелена Бонэм Картер и Пирс Броснан сыграют в романтической комедии Not Bloody Likely, которую снимет Джоэл Хопкинс по своему сценарию, основанному на реальных событиях, уверяет Variety.

Зрителям поведают о любви драматурга Бернарда Шоу (Броснан) и актрисы Пэт Кэмпбелл (Бонэм Картер), которые работали над постановкой «Пигмалиона» в 1914 году, получившего популярность благодаря «Моей прекрасной леди» с Одри Хепбёрн.

Хелена Бонэм Картер и Пирс Броснан сыграют создателей «Пигмалиона»
фото: joblo.com

По словам продюсеров Адама Ролстона и Дэвида Брейтуэйта, «это именно то, что сейчас необходимо миру. Жизнеутверждающая история, которая заставит вас смеяться и плакать без видимых на то причин».

Старт съёмочного периода ленты в Великобритании запланирован на весну 2021-го. Для Броснана и Хопкинса это вторая совместная работа после картины «Как украсть бриллиант».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Пирс Броснан перевоплотится в ветерана Второй мировой войны
Хелена Бонем Картер станет противником Джеймса Бонда?
персоны
Хелена Бонэм КартерПирс БроснанОдри Хепбёрн
фильмы
Как украсть бриллиантМоя прекрасная леди

анонс

Скорбим

Фаустас Латенас
4 ноября ушёл из жизни композитор Фаустас Латенас.
Илья Ротенберг
4 ноября ушёл из жизни театральный режиссёр Илья Ротенберг.
Алексей Чернов
3 ноября ушёл из жизни художник-постановщик Алексей Чернов.
Клод Жиро
3 ноября ушёл из жизни актёр Клод Жиро.

День рождения >>

Артём Алексеев (II)
Иван Васильев
Сергей Медведев
Николай Плотников
Павел Прилучный
Ксения Собчак
Олег Соловьёв
Екатерина Федулова
Яна Чигир
Эльке Зоммер
Вивьен Ли
Джоэл МакКри
Аньезе Нано
Роберт Патрик
Тильда Суинтон
Фамке Янссен
все родившиеся 5 ноября >>

Афиша кино >>

Пока мы молоды
драма, комедия
США, 2014
Женщина, которая убежала
драма, комедия
Южная Корея, 2020
Откуда ты родом?
драма, музыкальный фильм, социальная драма
Великобритания, США, 2020
Побочный эффект
мистика, триллер
Россия, 2020
Сокровенный человек
исторический фильм
Россия, 2020
Подольские курсанты
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2020
Кольская сверхглубокая
триллер
Россия, 2020
Кот под прикрытием
приключения, семейное кино, шпионский фильм
Китай, Франция, 2018
В чужой шкуре
криминальный фильм, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Канада, 2020
Выбивая долги
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Омен. Наследие
драма, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Италия, 2019
Друзья на свою голову
комедия
Франция, Бельгия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен