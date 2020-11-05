Хелена Бонэм Картер и Пирс Броснан сыграют создателей «Пигмалиона»

Хелена Бонэм Картер
и Пирс Броснан
сыграют в романтической комедии Not Bloody Likely, которую снимет Джоэл Хопкинс
по своему сценарию, основанному на реальных событиях, уверяет Variety
.
Зрителям поведают о любви драматурга Бернарда Шоу
(Броснан) и актрисы Пэт Кэмпбелл
(Бонэм Картер), которые работали над постановкой «Пигмалиона
» в 1914 году, получившего популярность благодаря «Моей прекрасной леди
» с Одри Хепбёрн
.
По словам продюсеров Адама Ролстона
и Дэвида Брейтуэйта
, «это именно то, что сейчас необходимо миру. Жизнеутверждающая история, которая заставит вас смеяться и плакать без видимых на то причин».
Старт съёмочного периода ленты в Великобритании запланирован на весну 2021-го. Для Броснана и Хопкинса это вторая совместная работа после картины «Как украсть бриллиант
».
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