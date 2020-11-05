Юра Борисов, Глеб Калюжный и Анфиса Черных снялись в интерактивном фильме-квесте

Юра Борисов, Глеб Калюжный, Анфиса Черных, Максим Ханжов вместе с популярными TikTok блогерами Миланой Гасымовой и Ольгой Клещевниковой сыграли главные роли в интерактивном квест-фильме о технологическом будущем человечества. Короткометражный сериал станет основой программы Международного киберфестиваля идей и технологий Rukami, который пройдёт с 28 по 29 ноября в гибридном формате, уточняет пресс-служба смотра.
Квест-фильм Rukami снят в формате интерактивного кино. Это пять самодостаточных короткометражных серий, каждая из которых — погружение в одну из карьерных траекторий будущего: тренер AR-питомца, художник, космический исследователь, киберспортсмен и архитектор живых систем. Чем закончится история и какая судьба ждёт героев, решает зритель. На первый взгляд в городе будущего Метаполисе всё иначе: технологии изменили представление о рутинных вещах — от прогулки с собакой до рисования. Тем не менее люди остались прежними — они влюбляются и дружат, стесняются и завидуют, тревожатся и мечтают изменить мир. «Главное отличие этих съёмок в том, что мы буквально нашли машину времени в будущее», — делится впечатлениями Юра Борисов.
Чтобы узнать, как сложится судьба героев, и повлиять на ход событий, зрителю придётся потратить метакоины — виртуальную валюту фестиваля Rukami, которую легко получить за посещение технологического лектория, вопросы спикерам, участие в мейкерских воркшопах, прохождение квизов, голосование за победителей конкурса проектов и другие активности вселенной Метаполиса.
«Фестиваль Rukami — про творчество во всех его проявлениях, про вдохновение людей на поиск новых решений в условиях ускоряющегося темпа перемен. Странно было бы не предложить в этом году нового креативного решения для мероприятия. Киберфестиваль — не просто красивое название, мы создали действительно уникальный по масштабам российской ивент-индустрии проект — настоящую кибервселенную со своей архитектурой, философией и экономикой, — рассказывает руководитель проекта Rukami Наталья Смелкова. — А для погружения в неё сняли полноценный короткометражный сериал с талантливыми и востребованными актёрами и популярными блогерами в главных ролях».
Участников смотра ждёт уникальная кибервселенная с яркими хедлайнерами, прямыми включениями от фаблабов и ЦМИТов из Нидерландов, США и Британии, музыкальная шоу-программа и многое другое. Кроме того, специальные активности для участников пройдут более чем на 150 площадках технического творчества по всей стране.
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