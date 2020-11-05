Тимур Бекмамбетов назначен председателем жюри Шестого Московского еврейского кинофестиваля

анонс

5 ноября

Юра Борисов, Глеб Калюжный и Анфиса Черных снялись в интерактивном фильме-квесте

Короткометражный сериал станет основой программы Международного киберфестиваля идей и технологий Rukami, который пройдёт с 28 по 29 ноября.