Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Тимур Бекмамбетов назначен председателем жюри Шестого Московского еврейского кинофестиваля

5 ноября
2020 год

Новости кино >>
5 ноября 2020
Жюри Шестого Московского еврейского кинофестиваля (МЕКФ), который пройдёт в Москве с 19 по 29 ноября в гибридном офлайн- и онлайн-формате, возглавит Тимур Бекмамбетов. В его честь дизайн фестиваля в этом году будет выполнен с использованием элементов скринлайфа, уточняет пресс-служба кинокомпании Bazelevs.

Тимур Бекмамбетов
фото: expert.ru

«Для меня большая честь, что скринлайф стал форматом и стилистическим решением для проведения Еврейского кинофестиваля в этом турбулентном году — когда мы все окончательно переместились в цифровое, виртуальное пространство — мир экранов наших гаджетов. Один из древнейших народов и одна из древнейших культур, ставшие участниками всех главных исторических событий, наблюдавшие смену эпох и парадигм, сегодня оказались, кажется, в начале новой эпохи. Тем важнее осмыслить и отрефлексировать вечные темы и актуальные проблемы через форматы, как никогда соответствующие духу времени — экраны наших устройств, с которыми мы стали неразлучны за последние месяцы», — прокомментировал новоиспечённый председатель жюри.

По итогам фестиваля будут определены победители в следующих категориях: «Лучший фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший короткометражный фильм», «Лучший документальный короткометражный фильм» и «Приз жюри». Также по традиции вручат специальные награды: Почётный приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кинематографа в России» и Приз имени Якова Каллера «За лучший российский фильм года на еврейскую тему».

Егор Беликов
фото: medium.com

Куратором программы художественного кино в этом году стал кинокритик Егор Беликов. По его словам, программу основного конкурса 6-го МЕКФ он «составлял, размышляя над тем, как сильно поиск еврейской национальной идентичности пересекается с личностным поиском каждого человека. Я искал такие фильмы, которые бы переопределяли средствами киноязыка место личности, которая всегда оказывается под мощным разрушительным влиянием эпохальных сдвигов — особенно сегодня, когда эти сдвиги происходят как-то слишком быстро и часто. Не хочется, конечно, говорить трюизмами, но фильмы из программы шестого МЕКФ — о духе времени. Даже исторические картины в игровой программе, как мне кажется, больше говорят о современности — не забывая при этом, разумеется, о традиции еврейского кино, которое тоже гиперактивно развивается».

В основном конкурсе пройдут европейские и российские премьеры картин из Венгрии, Германии, Бразилии, Аргентины, Израиля и США, включая ленту «Оставшиеся», попавшую в шорт-лист премии Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке», картину «Миньян», участвовавшую в программе «Панорама» Берлинале—2020, и фильм «Меня зовут Сара», спродюсированный фондом Стивена Спилберга «Шоа». За главные призы также поборются «Молодые "полакас"» Алекса Леви-Хеллера, «Фрау Штерн» Анатола Шустера и «Шалом Тайвань» Уолтера Тейблума. Вне конкурса будут представлены «Крещендо» Дрора Захави, «Танцующие собаки Домбровы» Зака Бернбаума и «Сопротивление» Хонатана Якубовича. Кроме того, зрителей ждёт насыщенная программа документального кино из Израиля, США, Канады, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Дании, Румынии и Австралии.

Тимур Бекмамбетов назначен председателем жюри Шестого Московского еврейского кинофестиваля
фото: пресс-служба кинокомпании Bazelevs

Конкурсные фильмы будут продемонстрированы в кинотеатре только по одному разу. При этом все остальные картины фестивальной программы будут бесплатно доступны для просмотра онлайн на сайте zetem.tv в течение фестивальной недели с 21 по 29 ноября. Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Помимо показов, будут организованы образовательные события и Q&A сессии с создателями фильмов. Площадками «живых» сеансов станут киноцентр «Октябрь» и кинотеатр «Иллюзион». В этом году фестиваль впервые реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Неортодокс» стал лучшим фильмом Московского еврейского кинофестиваля
Объявлена программа Пятого Московского еврейского кинофестиваля
Драма с Ларсом Айдингером получила главный приз 3-го Московского еврейского кинофестиваля
Павел Лунгин возглавил жюри 3-го Московского еврейского кинофестиваля
персоны
Тимур БекмамбетовЯков КаллерСтивен Спилберг
фильмы
Меня зовут СараСопротивление

анонс

Скорбим

Фаустас Латенас
4 ноября ушёл из жизни композитор Фаустас Латенас.
Илья Ротенберг
4 ноября ушёл из жизни театральный режиссёр Илья Ротенберг.
Алексей Чернов
3 ноября ушёл из жизни художник-постановщик Алексей Чернов.
Клод Жиро
3 ноября ушёл из жизни актёр Клод Жиро.

День рождения >>

Артём Алексеев (II)
Иван Васильев
Сергей Медведев
Николай Плотников
Павел Прилучный
Ксения Собчак
Олег Соловьёв
Екатерина Федулова
Яна Чигир
Эльке Зоммер
Вивьен Ли
Джоэл МакКри
Аньезе Нано
Роберт Патрик
Тильда Суинтон
Фамке Янссен
все родившиеся 5 ноября >>

Афиша кино >>

Пока мы молоды
драма, комедия
США, 2014
Женщина, которая убежала
драма, комедия
Южная Корея, 2020
Откуда ты родом?
драма, музыкальный фильм, социальная драма
Великобритания, США, 2020
Побочный эффект
мистика, триллер
Россия, 2020
Сокровенный человек
исторический фильм
Россия, 2020
Подольские курсанты
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2020
Кольская сверхглубокая
триллер
Россия, 2020
Кот под прикрытием
приключения, семейное кино, шпионский фильм
Китай, Франция, 2018
В чужой шкуре
криминальный фильм, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Канада, 2020
Выбивая долги
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Омен. Наследие
драма, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Италия, 2019
Друзья на свою голову
комедия
Франция, Бельгия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен