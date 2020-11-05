Тимур Бекмамбетов назначен председателем жюри Шестого Московского еврейского кинофестиваля

«Для меня большая честь, что скринлайф стал форматом и стилистическим решением для проведения Еврейского кинофестиваля в этом турбулентном году — когда мы все окончательно переместились в цифровое, виртуальное пространство — мир экранов наших гаджетов. Один из древнейших народов и одна из древнейших культур, ставшие участниками всех главных исторических событий, наблюдавшие смену эпох и парадигм, сегодня оказались, кажется, в начале новой эпохи. Тем важнее осмыслить и отрефлексировать вечные темы и актуальные проблемы через форматы, как никогда соответствующие духу времени — экраны наших устройств, с которыми мы стали неразлучны за последние месяцы», — прокомментировал новоиспечённый председатель жюри.
По итогам фестиваля будут определены победители в следующих категориях: «Лучший фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший короткометражный фильм», «Лучший документальный короткометражный фильм» и «Приз жюри». Также по традиции вручат специальные награды: Почётный приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кинематографа в России» и Приз имени Якова Каллера «За лучший российский фильм года на еврейскую тему».
Куратором программы художественного кино в этом году стал кинокритик Егор Беликов. По его словам, программу основного конкурса 6-го МЕКФ он «составлял, размышляя над тем, как сильно поиск еврейской национальной идентичности пересекается с личностным поиском каждого человека. Я искал такие фильмы, которые бы переопределяли средствами киноязыка место личности, которая всегда оказывается под мощным разрушительным влиянием эпохальных сдвигов — особенно сегодня, когда эти сдвиги происходят как-то слишком быстро и часто. Не хочется, конечно, говорить трюизмами, но фильмы из программы шестого МЕКФ — о духе времени. Даже исторические картины в игровой программе, как мне кажется, больше говорят о современности — не забывая при этом, разумеется, о традиции еврейского кино, которое тоже гиперактивно развивается».
В основном конкурсе пройдут европейские и российские премьеры картин из Венгрии, Германии, Бразилии, Аргентины, Израиля и США, включая ленту «Оставшиеся», попавшую в шорт-лист премии Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке», картину «Миньян», участвовавшую в программе «Панорама» Берлинале—2020, и фильм «Меня зовут Сара», спродюсированный фондом Стивена Спилберга «Шоа». За главные призы также поборются «Молодые "полакас"» Алекса Леви-Хеллера, «Фрау Штерн» Анатола Шустера и «Шалом Тайвань» Уолтера Тейблума. Вне конкурса будут представлены «Крещендо» Дрора Захави, «Танцующие собаки Домбровы» Зака Бернбаума и «Сопротивление» Хонатана Якубовича. Кроме того, зрителей ждёт насыщенная программа документального кино из Израиля, США, Канады, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Дании, Румынии и Австралии.
фото: пресс-служба кинокомпании Bazelevs
Конкурсные фильмы будут продемонстрированы в кинотеатре только по одному разу. При этом все остальные картины фестивальной программы будут бесплатно доступны для просмотра онлайн на сайте zetem.tv в течение фестивальной недели с 21 по 29 ноября. Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Помимо показов, будут организованы образовательные события и Q&A сессии с создателями фильмов. Площадками «живых» сеансов станут киноцентр «Октябрь» и кинотеатр «Иллюзион». В этом году фестиваль впервые реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
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