Полина Гагарина присоединилась к «Бывшим»

В новом сезоне «Бывших» Полина Гагарина воплотит образ писательницы и популярного коуча Лены, психологом-консультантом которой становится Илья в исполнении Дениса Шведова. Роль в оригинальном сериале START стала для неё первой большой экранной ролью с момента окончания Школы-студии МХАТ. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«"Бывшие" — один из немногих русских сериалов, который я смотрела! Для меня стало огромной неожиданностью приглашение сниматься именно в этом сериале. Я очень рада этому совпадению, хотя в моей жизни случайностей не бывает, — рассказывает Гагарина. — Я считаю, что профессии актрисы и певицы из одной области, я никогда их не разделяла. Каждое моё выступление на сцене — маленькая жизнь со своей определённой драматургией. Так что я просто ждала своего часа, своего сценария и предложения — и вот дождалась».
В конце второго сезона Яна (Любовь Аксёнова) стала женой Кирилла Рогова (Анатолий Журавлёв), эксцентричного бизнесмена из Кемерово. Илья же пытается выбраться из состояния, к которому его привело окончательное расставание с Яной, и находит новую работу благодаря необычной клиентке — писательнице Елене (Гагарина) с миллионами подписчиков.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По сценарию героиня Гагариной старше самой актрисы, у неё совершенно другой характер и увлечения, вкусы Полины и героини тоже сильно отличаются — Лена предпочитает дерзкие яркие вещи и любит массивные украшения. Эти различия в том числе привлекли Полину, ей было интересно сыграть такую героиню. «Она порывистая, постоянно меняется, растёт, и показать это оказалось достаточно сложной для меня задачей, но поэтому и интересной. В сериале есть откровенные сцены — это тоже непросто, а непростое всегда даёт возможность расти, — объясняет Гагарина. — Безусловно, у профессиональных актёров есть определённый инструментарий: как правильно встать, как моргнуть, запомнить текст, заплакать, сыграть точную эмоцию, а у меня его нет и мало практики, поэтому какие-то вещи приходится делать интуитивно, но я быстро втягиваюсь».
Кроме Гагариной, к актёрскому составу третьего сезона присоединились Эра Зиганшина в роли матери Кирилла Рогова и Ростислав Бершауэр в качестве литературного агента.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Так как я сам являюсь преданным, но очень требовательным зрителем сериала "Бывшие", в каждом сезоне мне хочется создать ощущение новизны, ощущение свежести. Участие Полины, возможность раскрыть ещё одну грань её таланта несомненно помогут нам в этом. Приготовьтесь, нас ждёт очень мощный сезон», — говорит генеральный продюсер сериала и сооснователь видеосервиса START Алексей Троцюк.
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