40 лучших документальных фильмов увидят зрители 28 регионов России

В 2020 году Гильдия неигрового кино и телевидения при поддержке Фонда Президентских грантов разработала и осуществляет программу «Образовательная мастерская "Мой киноклуб"», в которой участвует 30 киноклубов по всей России. Слушателям мастерской - руководителям региональных киноклубов, прошедшим трехдневный тренинг, - предоставилась возможность выбрать и показать зрителям своих киноклубов неигровые картины неигровые российских режиссеров из 40 специально отобранных экспертным жюри из более чем 200 работ.
В проекте «Образовательная мастерская "Мой киноклуб"» принимают участие 30 киноклубов из 28 регионов России, отобранные из 77 заявок. Цель данной образовательной программы - научить руководителей региональных российских киноклубов инструментам продюсирования, программирования кинопоказов, работы с аудиторией в социальных сетях и другим полезным навыкам.
Теоретическая часть программы, включающая лекции, семинары, дискуссии об актуальных тенденциях индустрии документального кино, прошла весной 2020 года. Практическая часть должна была продлится в течение всего 2020 года. Каждый слушатель семинара имел возможность организовать в своем киноклубе показы как минимум 2 фильмов из рекомендованного списка и провести дискуссии после показов с авторами картин. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, часть показов проходит онлайн.
Со всеми картинами дистрибуционного каталога можно ознакомиться здесь. За ходом программы можно следить на сайте rgdoc.ru в разделе «Новости Гильдии».
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