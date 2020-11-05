Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

40 лучших документальных фильмов увидят зрители 28 регионов России

5 ноября
2020 год

Новости кино >>
5 ноября 2020
В 2020 году Гильдия неигрового кино и телевидения при поддержке Фонда Президентских грантов разработала и осуществляет программу «Образовательная мастерская "Мой киноклуб"», в которой участвует 30 киноклубов по всей России. Слушателям мастерской - руководителям региональных киноклубов, прошедшим трехдневный тренинг, - предоставилась возможность выбрать и показать зрителям своих киноклубов неигровые картины неигровые российских режиссеров из 40 специально отобранных экспертным жюри из более чем 200 работ.

В дистрибуционном каталоге Гильдии неигрового кино картины Валерия Соломина, Юлии Киселевой, Никиты Тихонова-Рау, Михаила Горобчука, Екатерины Головня, Сергея Мирошниченко, Бориса Караджева и других авторов. Представляем трейлер, показывающий все разнообразие картин, которые могут увидеть зрители разных городов в рамках этой программы.



В проекте «Образовательная мастерская "Мой киноклуб"» принимают участие 30 киноклубов из 28 регионов России, отобранные из 77 заявок. Цель данной образовательной программы - научить руководителей региональных российских киноклубов инструментам продюсирования, программирования кинопоказов, работы с аудиторией в социальных сетях и другим полезным навыкам.

Теоретическая часть программы, включающая лекции, семинары, дискуссии об актуальных тенденциях индустрии документального кино, прошла весной 2020 года. Практическая часть должна была продлится в течение всего 2020 года. Каждый слушатель семинара имел возможность организовать в своем киноклубе показы как минимум 2 фильмов из рекомендованного списка и провести дискуссии после показов с авторами картин. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, часть показов проходит онлайн.

Со всеми картинами дистрибуционного каталога можно ознакомиться здесь. За ходом программы можно следить на сайте rgdoc.ru в разделе «Новости Гильдии».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Екатерина ГоловняМихаил ГоробчукБорис КараджевЮлия КиселеваСергей МирошниченкоВалерий СоломинНикита Тихонов-Рау

фотографии >>
40 лучших документальных фильмов увидят зрители 28 регионов России фотографии
40 лучших документальных фильмов увидят зрители 28 регионов России фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Заборовский
5 ноября ушёл из жизни актёр Юрий Заборовский.
Фаустас Латенас
4 ноября ушёл из жизни композитор Фаустас Латенас.
Илья Ротенберг
4 ноября ушёл из жизни театральный режиссёр Илья Ротенберг.
Алексей Чернов
3 ноября ушёл из жизни художник-постановщик Алексей Чернов.
Клод Жиро
3 ноября ушёл из жизни актёр Клод Жиро.

День рождения >>

Артём Алексеев (II)
Иван Васильев
Сергей Медведев
Николай Плотников
Павел Прилучный
Ксения Собчак
Олег Соловьёв
Екатерина Федулова
Яна Чигир
Эльке Зоммер
Вивьен Ли
Джоэл МакКри
Аньезе Нано
Роберт Патрик
Тильда Суинтон
Фамке Янссен
все родившиеся 5 ноября >>

Афиша кино >>

Пока мы молоды
драма, комедия
США, 2014
Женщина, которая убежала
драма, комедия
Южная Корея, 2020
Откуда ты родом?
драма, музыкальный фильм, социальная драма
Великобритания, США, 2020
Побочный эффект
мистика, триллер
Россия, 2020
Сокровенный человек
исторический фильм
Россия, 2020
Подольские курсанты
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2020
Кольская сверхглубокая
триллер
Россия, 2020
Кот под прикрытием
приключения, семейное кино, шпионский фильм
Китай, Франция, 2018
В чужой шкуре
криминальный фильм, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Канада, 2020
Выбивая долги
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Омен. Наследие
драма, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Италия, 2019
Друзья на свою голову
комедия
Франция, Бельгия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен