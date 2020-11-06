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В Москве покажут документальные фильмы о пожилых людях

6 ноября
2020 год

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6 ноября 2020
С 12 по 15 ноября в рамках Года Германии в России Гёте-Институт в Москве и Центр документального кино проведут кинофестиваль «Blick'20: Горизонты старения». Согласно пресс-службе ЦДК, в программу смотра вошли девять немецких картин, исследующих тему возраста и старения с разных ракурсов. Они рассказывают о том, как меняются отношения человека со своим телом, как переоцениваются понятия семьи, любви и дружбы, как от поколения к поколению передаётся бесценный багаж знаний о мире.

В Москве покажут документальные фильмы о пожилых людях
фото: facebook.com

Откроется фестиваль 12 ноября фильмом «Ночь ночей» Ясемин и Несрин Шамдерели. В этом фильме пары, прожившие вместе больше 50 лет, рассказывают о сложностях долгой семейной жизни и непростом – но всё же возможном – пути к счастью. В «Осеннем золоте» Яна Тенхафена пятеро спортсменов в возрасте от 80 до 100 лет собираются принять участие в чемпионате по лёгкой атлетике, в «Закате над Голливудом» Ули Гаульке ветераны «фабрики грез» продолжают творить, даже выйдя на пенсию. Для многих авторов это очень личные проекты: Каролин Генрайт в фильме «Те, кто танцует танец живота» снимает собственную маму, у которой появилось странное, с точки зрения дочери, хобби, а режиссёр Хосе Пабло Эстрада Торрескано делает героиней картины «Мамасита» свою бабушку – мексиканскую королеву красоты, которая фактически в одиночку сумела выстроить целую бьюти-империю.

Особое место в фестивальных фильмах занимает тема связи поколений. Старение – это то, что случается с каждым, и тем важнее наладить разговор между представителями разных возрастных групп об их опыте, ожиданиях и желаниях. Кино в этом плане – универсальный проводник. Оно помогает поставить себя на место другого, увидеть в привычном непривычное, разобраться в том, что кажется сложным или не подлежащим осмыслению.

«Осеннее золото»
фото: пресс-служба Центра документального кино

По словам куратора фестиваля Blick '20 Астрид Веге, «демографически Германия и Россия развиваются похоже и наши общества становятся всё старше. Это ставит перед нами очень много разных вопросов. Например, как нам добиться равных прав и справедливости для разных поколений? Как постареть с достоинством? Что произойдёт с нашими желаниями и представлениями о жизни? Как будут выглядеть партнёрские и другие отношения? Становиться старше — что это вообще значит для каждого из нас? Как будет урегулирован вопрос с признанием ценности старших, каковы обоснованные требования молодых к старшим, например, те, что касаются "климатической справедливости", изменений климата? И, главное, как мы, общество, мы, люди, можем вступить в диалог?».

14 ноября, в 15:00, в Центре документального кино состоится паблик-ток с экспертами из России на тему «50 – это новые 30?». Модератором выступит Татьяна Дроздова, сооснователь проектной лаборатории Young Old, исследователь старшего возраста. Специально к фестивалю Гёте-Институт подготовил онлайн-досье на тему возраста и старения. В него включены видео-интервью с режиссёрами, подкасты, статьи и интервью экспертов из России и Германии, исследующих тему с разных позиций.



Также в регионах пройдёт проект мобильных кинопоказов и публичных дискуссий «DocTor: Горизонты возраста» в сотрудничестве с Международным фестивалем документального кино «ДОКер» при поддержке Министерства иностранных дел Германии. Кинематографисты посетят несколько важных кинофестивалей в российских регионах, на которых будут показаны российские и немецкие фильмы, связанные с темой возраста и старения.
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