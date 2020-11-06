Юрий Колокольников сыграл инопланетянина в экологическом клипе Ивана Соснина

В сети состоялась премьера новой совместной работы уральского режиссёра Ивана Соснина и группы «Мумий Тролль». Съёмками короткометражного фильма «Прибытие» занималась екатеринбургская кинокомпания Red Pepper Film, уточняет пресс-служба картины.
Лента рассказывает историю инопланетянина, который однажды попадает на чужую планету. Увидев, что вся поверхность Земли загрязнена, он решает спасти её любым способом. Однако, местные жители недовольны инициативой незваного гостя.
Главную роль в фильме исполнил Юрий Колокольников, а режиссёром и сценаристом выступил молодой, но уже довольно известный режиссёр Иван Соснин, фильмография которого включает в себя более десяти короткометражных фильмов. Его фильм «Интервью» с Алексеем Серебряковым в 2019-м получил приз кинофестиваля «Кинотавр», а в 2020-м стал победителем премии «Золотой орёл». Саундтрек всего фильма исполнила группа «Мумий Тролль» с композицией «Космические силы», которая вошла в новый альбом-сюрприз «Призраки Завтра». На пластинку попали восемь композиций общей продолжительностью 33 минуты.
фото: пресс-служба фильма
«Огромная благодарность Илье Лагутенко, режиссёру Ивану Соснину и команде Red Pepper Film, что позвали меня сниматься в это удивительное путешествие. Я давно жду и ищу встречи с другими цивилизациями, да и наверно не только я один. А тут видите какой сюрприз. Мне дали возможность побыть в их шкуре на нашей планете. И посмотрев на неё глазами инопланетян, я понял, почему они до сих пор аккуратничают с полноценным контактом», — рассказал Колокольников.
Место съёмок было выбрано не случайно — пример современной экологической катастрофы, город Карабаш в Челябинской области, экология которого сильно пострадала из-за атмосферных выбросов и промышленных отходов Карабашского медеплавильного комбината. Модернизация производства и ликвидация накопленного экологического вреда в Карабаше начались только с 2004 года, когда у градообразующего предприятия сменился владелец.
фото: пресс-служба фильма
«Я сам родился и вырос в небольшом промышленном городе, да и практически вся наша команда родом с Урала, поэтому тема экологии нас всех очень волнует. В клипе хотелось показать альтернативную реальность планеты Земля, где вредные предприятия и заводы одержали победу над технологиями и экологией, заставив всех жителей планеты работать на себя. Юрий Колокольников играет роль инопланетного туриста, который раз в тысячелетие прилетает на Землю в поисках покоя и свежего воздуха», — отметил Иван Соснин.
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