Алла Сурикова отмечает юбилей

Сегодня, 6 ноября, отмечает юбилей заслуженный деятель искусств РФ, народная артистка России, член Союза кинематографистов РФ, педагог, актриса, известный советский и российский кинорежиссёр и сценарист Алла Сурикова.
Алла Ильинична родилась 6 ноября 1940 года в Киеве в семье Софьи Ясиновской и Ильи (Исаака) Заславского. В 1965-м окончила филологический факультет Киевского университета. В конце 60-х попала в мир кино в качестве ассистента режиссёра телевизионной картины «Маленький школьный оркестр» и фильма «Умеете ли вы жить?». В 1972-м выступила автором идеи детского юмористического киножурнала «Ералаш», для которого поставила по своему сценарию сюжет «Ну кто же так рисует?!» в выпуске № 13. Спустя год окончила Высшие курсы сценаристов и режиссёров, где занималась в мастерской Георгия Данелии. Её короткометражная дипломная картина «Лжинка, или Маленькая ложь и большие неприятности» была удостоена в 1974-м приза Госкино УССР «За лучшую режиссуру» на Всесоюзном кинофестивале «Молодость».
С 1997-го ведёт мастерскую режиссуры во Всероссийском институте переподготовки и повышения квалификации работников кинематографии. В 1999-м организовала некоммерческую студию «Позитив-фильм». С 2002–го по 2015-й совместно с Владимиром Фокиным руководила мастерской режиссуры игрового фильма, с 2020-го вместе с Андреем Добровольским руководит мастерской жанрового кино на Высших курсах сценаристов и режиссёров. С 1999-го — автор идеи и президент кинофестиваля комедии «Улыбнись, Россия!», с 2006-го — председатель жюри открытого фестиваля молодёжного кино «Отражение», а с 2011-го — президент Сахалинского Международного кинофестиваля «Край света». Автор книги «Любовь со второго взгляда».
Обладательница десятка наград, среди которых призы фестивалей «Одесская альтернатива», «Женщины в кино», «Женский мир», «Киношок», «Виват кино России!», МКФ детских фильмов в «Артеке», Премии Правительства России и Дома Ханжонкова, Орден Почёта и другие.
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