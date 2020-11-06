«Телемания» представит зрителям лучший короткий метр со всего света

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Основой для фильма послужила песня «Космические силы» группы «Мумий Тролль».

Юрий Колокольников сыграл инопланетянина в экологическом клипе Ивана Соснина

6 ноября

В Москве покажут документальные фильмы о пожилых людях

В Центре документального кино с 12 по 15 ноября пройдёт кинофестиваль «Blick'20: Горизонты старения».