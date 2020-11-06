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«Телемания» представит зрителям лучший короткий метр со всего света

6 ноября
2020 год

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6 ноября 2020
В Москве и Санкт-Петербурге стартовали офлайновые кинопоказы в рамках Международного открытого молодёжного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания». Зрители смогут посмотреть лучший короткий метр: от победителей «Кинотавра», Сан-Себастьяна и Роттердама до обладателя студенческого «Оскара». Об этом сообщает пресс-служба смотра.

«В этом году помимо российских программ мы показываем лучшие студенческие фильмы со всего мира. Мы не претендуем на эксклюзивы и премьеры — хотя для половины иностранных картин показ в рамках "Телемании" станет первым в России. Наша задача состояла в том, чтобы собрать вместе всё лучшее за год. Статус студенческой кинопремии подразумевает образовательную составляющую: показать современное актуальное кино, имеющее успех на крупнейших национальных и международных фестивалях», — рассказал программный директор «Телемании» Андрей Щиголев.

«Телемания» представит зрителям лучший короткий метр со всего света
фото: пресс-служба фестиваля

Кинопоказы открылись 5 ноября в Институте кино и телевидения (ГИТР) фильмами «Хочу домой» Татьяны Лялиной, «Бубен верхнего мира» Сергея Година, «Выход» Ивана Басова и «Талант» Олега Агейчева. 12 ноября в 16:00 в ГИТР состоится показ сборника короткометражных фильмов «Телемания. Играй для каждого» о том, как трудно быть молодым в любом возрасте. В него включены ленты «Варя» Ники Горбушиной, «Платформа справа» Ивана Лустина, «Один день из жизни Насти» Дмитрия Суворова, «Зуб» Семёна Ляшенко, «Плёнка, на которой Витя, его смерть и пара песен» Антона Симухина, «Давай забудем о ладонях» Тима Березина и «Играй для каждого» Ивана Петухова.

Во внеконкурсную зарубежную программу короткого метра, чьи показы состоятся 19 ноября в 16:00, вошли самые яркие и успешные студенческие фильмы сезона 19/20 года — от обладателя студенческого «Оскара» до победителей Сан-Себастьяна и Роттердама. Это «Крещендо» мексиканского режиссёра Персиваля Аргеро Мендоза, «Ложное солнце» бельгийского автора Дориана Джесперса, «Стая» норвежки Фанни Овесен, «Любитель» итальянца Симона Боццелли и другие. В секции «Хочу домой» примут участие пять главных фестивальных хитов — от победителя «Кинотавра» до победителя «Короче»: «Рад тебя видеть» Владимира Головнёва, «Сера» Ланы Влади, «Хочу домой», «Талант» и «Выход». В Москве фильмы покажут в 19:30 16 ноября в пятом зале киноцентра «Октябрь» и 20 ноября в кинотеатре «Сатурн», а в Санкт-Петербурге — 23 ноября в «Лендоке».
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