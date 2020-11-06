Жители Австралии, Мексики, Испании и Бразилии увидят современное российское кино

С 9 ноября по 30 декабря в Австралии, Мексике, Испании и Бразилии пройдёт серия онлайн-фестивалей российского кино. Популярные фильмы и анимация, адаптированные для показа за рубежом, будут доступны на локальных стриминговых платформах бесплатно – для российской киноиндустрии это первый подобный онлайн-проект, направленный на широкую международную аудиторию, уточняет пресс-служба Роскино, выступающей организатором Russian Film Festival при поддержке Министерства культуры РФ.
фото: пресс-служба Роскино
«Хотелось бы рассказать о новом, очень важном для нас совместном начинании – Russian Film Festival, — говорит министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. — На самом деле эта программа существует достаточно давно в формате недель российского кино за рубежом, которые проходили много лет в самых разных странах. Когда стало понятно, что привычная форма их проведения немного устаревает, назрела потребность проработать эту проблему вместе с профессиональным сообществом. Нужно было решить, как сохранить привычную форму проведения недель российского кино и одновременно актуализировать повестку и контент, понять, на какую аудиторию мы ориентируемся – на профессиональную среду, на жителей стран, где проходит мероприятие, или, например, сотрудников российского посольства».
Главной задачей смотра станет знакомство зарубежного зрителя с многообразием современного российского контента. Создавая новый бренд Russian Films Festival, Роскино определяет новый вектор продвижения российского контента на зарубежных рынках.
По словам генерального директора Роскино Евгении Марковой, «за последние несколько лет российский контент стал более востребованным на онлайн-платформах. Из недавних успехов можно отметить российскую анимацию на китайском рынке, сериал "Эпидемия", который сейчас занимает третье место по просмотрам на платформе Netflix или фантастический хоррор "Спутник", который возглавил топ американского iTunes в жанре "хоррор". Программа Russian Film Festival 2020, которая включает контент разного жанра от анимации до триллера и авторского кино, сформирована таким образом, чтобы широкая аудитория, зрители разных возрастов и с различными жанровыми предпочтениями смогли найти что-то на свой вкус. В будущем мы планируем проводить Russian Film Festival в "гибридном" формате, совмещая онлайн- и оффлайн-мероприятия».
«Этот проект, направленный на продвижение российского контента за рубеж, лежит и в русле общегосударственных задач, а не только отраслевых, поскольку повышение уровня несырьевого экспорта – важная задача для страны. Мы с энтузиазмом поддерживаем смену формата недель кино, и то, что будет уделено время и место бизнес-интересам, контактам с профессионалами индустрии, а не только со зрителями», — прокомментировал председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.
Russian Film Festival стартует 9 ноября на платформе Hyvio в Австралии, 19 ноября эстафета перейдёт к FilminLatino в Мексике, 10 декабря к фестивальной программе присоединятся испанская Filmin и бразильская Spcine Play. Фильмы будут показаны с субтитрами на языках стран-участников, анимация — с профессиональным дубляжом. В каждой из стран пройдёт промо-кампания, организованная Роскино совместно с зарубежными платформами. Страны, участвующие в фестивале, являются перспективными рынками для российского контента. К примеру, Мексика и Бразилия вошли в ТОП-10 стран по сборам российских фильмов за рубежом с 2014-го по 2019-й.
Режиссёр Клим Шипенко считает, что «для создателей российского кино очень важно понимать, что они находятся не только в российском, но и мировом контексте: это придаёт больше вдохновения, сил и мотивации для того, чтобы творить, осознавая, что твоё кино нужно и за пределами России».
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