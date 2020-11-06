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Павел Прилучный спасается от полиции в первом тизере полнометражного «Мажора»

6 ноября
2020 год

Новости кино >>
6 ноября 2020
5 ноября, в день своего рождения, Павел Прилучный представил первый тизер полнометражного продолжения сериала «Мажор» на своей страничке в инстаграме.


Подробности сюжета картины пока не раскрываются. Известно лишь, что сам Прилучный, комментируя смерть своего героя Игоря Соколовского в финале третьего сезона, заявил: «Пуля прошла на вылет».

Помимо Павла в фильме сыграют Евгений Стычкин, Даниил Воробьев, Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко, Александр Обласов, Павел Чинарёв, Владимир Селезнев, Агния Дитковските и другие. За режиссуру отвечают Максим Полинский и Николай БулыгинМажор-2»).

Павел Прилучный спасается от полиции в первом тизере полнометражного «Мажора»

«Основные драйверы кинопроката — это комедия и экшн, а кинобюжеты дают возможность сделать это очень зрелищно, — считают постановщики. — «Мажор» будет классным зрительским фильмом с уже полюбившимися миллионам героями и новыми лицами. Очень надеемся, что в ближайшем будущем кинотеатры полноценно откроются, и зритель увидит любимого Мажора на большом экране».

«По жанру это будет комедийный боевик, зрительское кино, и ожидания от фильма очень позитивные, — поделился продюсер проекта и управляющий партнер компании «Среда» Иван Самохвалов. — Мы довольны тем, что получилось, и считаем, что это точно пойдет на пользу сериальной франшизе. По сути, к фильму можно относиться как к четвертому сезону: с героем будет что-то происходить, а следом выйдет новый сезон сериала. При этом фильм расскажет отдельную законченную историю. Фильм закончен и готов выйти в прокат».

Полнометражный «Мажор» выйдет в кино в 2021 году.
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Павел Прилучный спасается от полиции в первом тизере полнометражного «Мажора» фотографии
Павел Прилучный спасается от полиции в первом тизере полнометражного «Мажора» фотографии
Павел Прилучный спасается от полиции в первом тизере полнометражного «Мажора» фотографии
Павел Прилучный спасается от полиции в первом тизере полнометражного «Мажора» фотографии
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