Павел Прилучный спасается от полиции в первом тизере полнометражного «Мажора»

5 ноября, в день своего рождения, Павел Прилучный
представил первый тизер полнометражного продолжения сериала «Мажор
» на своей страничке в инстаграме
.
Подробности сюжета картины пока не раскрываются. Известно лишь, что сам Прилучный, комментируя смерть своего героя Игоря Соколовского в финале третьего сезона
, заявил: «Пуля прошла на вылет
».
Помимо Павла в фильме сыграют Евгений Стычкин
, Даниил Воробьев
, Игорь Жижикин
, Дмитрий Шевченко
, Александр Обласов
, Павел Чинарёв
, Владимир Селезнев
, Агния Дитковските
и другие. За режиссуру отвечают Максим Полинский
и Николай Булыгин
(«Мажор-2
»).
«Основные драйверы кинопроката — это комедия и экшн, а кинобюжеты дают возможность сделать это очень зрелищно
, — считают постановщики. — «Мажор» будет классным зрительским фильмом с уже полюбившимися миллионам героями и новыми лицами. Очень надеемся, что в ближайшем будущем кинотеатры полноценно откроются, и зритель увидит любимого Мажора на большом экране
».
«По жанру это будет комедийный боевик, зрительское кино, и ожидания от фильма очень позитивные
, — поделился продюсер проекта и управляющий партнер компании «Среда» Иван Самохвалов
. — Мы довольны тем, что получилось, и считаем, что это точно пойдет на пользу сериальной франшизе. По сути, к фильму можно относиться как к четвертому сезону: с героем будет что-то происходить, а следом выйдет новый сезон сериала. При этом фильм расскажет отдельную законченную историю. Фильм закончен и готов выйти в прокат
».
Полнометражный «Мажор»
выйдет в кино в 2021 году.
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