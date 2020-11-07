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В Московской школе кино стартует интенсив по работе с документальным кино

7 ноября
2020 год

Новости кино >>
7 ноября 2020
В Московской школе кино запускается интенсивный курс «Новый DOC», в котором студенты смогут начать карьеру в области документального кино. Первый набор интенсива документального кино начнет работу 9 ноября, сообщается в пресс-релизе школы.

В Московской школе кино стартует интенсив по работе с документальным кино

Запуск программы обусловлен повышенным интересом к документальным форматам как в России, так и за рубежом. Кураторами и преподавателями направления станут Евгений Гиндилис, Лана Паршина и Александр Уржанов. Сообщается, что на программе «Новый док» у студентов будет возможность работать над проектами по брифам от реального заказчика, один из которых — телеканал HISTORY. Обучение продлится 4 месяца. По заявлению МШК, студенты освоят творческие и технические навыки, необходимые для документального производства, изучат драматургию, режиссуру, продюсирование, этапы производства и пост-продакшена, историю документального кино.

«За последние несколько лет внимание к документальному кино заметно выросло. Только в России ежегодно проходят несколько крупных фестивалей документального кино, которые собирают полные залы. Документальные проекты Netflix и HBO собирают многомиллионную аудиторию по всему миру, рассказывая о нашей современной реальности. Док позволяет автору рассказать реальные истории — именно на такие честные высказывания сегодня есть спрос и со стороны индустрии, и со стороны зрителей», — отметила директор Московской школы кино Мария Ситковская.

Ранее стало известно, что в МШК стартовали новые курсы по CG и анимации.
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