Антон Шагин и Анна Чиповская влюбляются друг в друга и в новогоднюю Москву

В сети появился трейлер новогодней лирической комедии «Комета Галлея
» режиссера Милены Фадеевой
(«Отчий берег
»).
34-летний физик-астроном Игнат Галлей, увлеченный звездами и работой в горной обсерватории, летит в столицу оформлять развод. В Москве при необычных обстоятельствах Игнат встречает загадочную девушку Таисию Артемьеву и знакомится со всей ее семьей: мамой Юлей, сестрой Дусей и интеллигентной чудаковатой бабушкой Янгой Львовной. Эта встреча переворачивает все с ног наголову в жизни астронома. А в канун Нового года Игнату предстоит принять важное решение, которое изменит не только его жизнь, но и его новых знакомых.
«Мне хотелось подарить зрителям под Новый год добрую жизнерадостную историю, ведь всем нам так не хватает положительных эмоций, особенно в этом непростом году
, — говорит Милена Фадеева. — Хотелось, чтобы у зрителя был повод улыбнуться и вспомнить о том, что в жизни всегда есть место чуду!
».
Снимали ленту в горах, в настоящей астрофизической обсерватории Российской академии наук, которая расположена на Кавказе в селе Архыз, и на самых атмосферных улицах Москвы: на Покровском бульваре, площади Никитских Ворот, Цветном бульваре, в парке «Зарядье». Продюсерами картины выступили Александр Стариков
и Владислав Ряшин
.
«Милена – прекрасный талантливый режиссёр
, — считает Александр Стариков. — Она большой мастер человеческих историй, тонко чувствующий своих героев. Именно поэтому все персонажи «Кометы Галлея» такие живые. Он пробуждает теплые ассоциации с теми классическими фильмами, на которых все мы выросли и которые смотрим из года в год в канун Нового года. Уверен, каждый увидит в нашей истории что-то свое
».
Главные роли в фильме исполнили Лия Ахеджакова
, Анна Чиповская
, Антон Шагин
, Павел Прилучный
, Анна Михалкова
, Алексей Кравченко
, Даниил Спиваковский
, Эммануил Виторган
, Игорь Верник
, Нина Усатова
, Максим Лагашкин
, Ксения Кутепова
, Софья Лукьянова
, Максим Жегалин
, Светлана Колпакова
и Дмитрий Астрахан
.
MEGOGO Studios выпустит в прокат «Комету Галлея
» 3 декабря 2020
года.
«Российский зритель уже привык в декабре-январе ходить в кино на Новогодние картины
, — объясняет руководитель проката MEGOGO Studios Вера Кутергина
. — «Комета Галлея» - это тот фильм, который создает правильное праздничное настроение для всей семьи, помогает забыть о заботах и погрузиться в волшебный мир счастья, исполнения желаний и чудес, которые случаются под Новый год
».
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