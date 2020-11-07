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Антон Шагин и Анна Чиповская влюбляются друг в друга и в новогоднюю Москву

7 ноября
2020 год

Новости кино >>
7 ноября 2020
В сети появился трейлер новогодней лирической комедии «Комета Галлея» режиссера Милены ФадеевойОтчий берег»).


34-летний физик-астроном Игнат Галлей, увлеченный звездами и работой в горной обсерватории, летит в столицу оформлять развод. В Москве при необычных обстоятельствах Игнат встречает загадочную девушку Таисию Артемьеву и знакомится со всей ее семьей: мамой Юлей, сестрой Дусей и интеллигентной чудаковатой бабушкой Янгой Львовной. Эта встреча переворачивает все с ног наголову в жизни астронома. А в канун Нового года Игнату предстоит принять важное решение, которое изменит не только его жизнь, но и его новых знакомых.

«Мне хотелось подарить зрителям под Новый год добрую жизнерадостную историю, ведь всем нам так не хватает положительных эмоций, особенно в этом непростом году, — говорит Милена Фадеева. — Хотелось, чтобы у зрителя был повод улыбнуться и вспомнить о том, что в жизни всегда есть место чуду!».

Антон Шагин и Анна Чиповская влюбляются друг в друга и в новогоднюю Москву

Снимали ленту в горах, в настоящей астрофизической обсерватории Российской академии наук, которая расположена на Кавказе в селе Архыз, и на самых атмосферных улицах Москвы: на Покровском бульваре, площади Никитских Ворот, Цветном бульваре, в парке «Зарядье». Продюсерами картины выступили Александр Стариков и Владислав Ряшин.

«Милена – прекрасный талантливый режиссёр, — считает Александр Стариков. — Она большой мастер человеческих историй, тонко чувствующий своих героев. Именно поэтому все персонажи «Кометы Галлея» такие живые. Он пробуждает теплые ассоциации с теми классическими фильмами, на которых все мы выросли и которые смотрим из года в год в канун Нового года. Уверен, каждый увидит в нашей истории что-то свое».

Антон Шагин и Анна Чиповская влюбляются друг в друга и в новогоднюю Москву

Главные роли в фильме исполнили Лия Ахеджакова, Анна Чиповская, Антон Шагин, Павел Прилучный, Анна Михалкова, Алексей Кравченко, Даниил Спиваковский, Эммануил Виторган, Игорь Верник, Нина Усатова, Максим Лагашкин, Ксения Кутепова, Софья Лукьянова, Максим Жегалин, Светлана Колпакова и Дмитрий Астрахан.

MEGOGO Studios выпустит в прокат «Комету Галлея» 3 декабря 2020 года.

«Российский зритель уже привык в декабре-январе ходить в кино на Новогодние картины, — объясняет руководитель проката MEGOGO Studios Вера Кутергина. — «Комета Галлея» - это тот фильм, который создает правильное праздничное настроение для всей семьи, помогает забыть о заботах и погрузиться в волшебный мир счастья, исполнения желаний и чудес, которые случаются под Новый год».
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фильмы
Комета Галлея

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Антон Шагин и Анна Чиповская влюбляются друг в друга и в новогоднюю Москву фотографии
Антон Шагин и Анна Чиповская влюбляются друг в друга и в новогоднюю Москву фотографии
Антон Шагин и Анна Чиповская влюбляются друг в друга и в новогоднюю Москву фотографии
Антон Шагин и Анна Чиповская влюбляются друг в друга и в новогоднюю Москву фотографии
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