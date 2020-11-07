«Восьмидесятые» возвращаются на телеэкраны

Комедийный сериал «Восьмидесятые» возвращается на телеэкраны. С 9 ноября по будням в 09:00 и в 18:30 его будут показывать на «ЧЕ!», сообщает пресс-служба канала.
фото: Пресс-служба телеканала "ЧЕ!"
История начинается с 1986 года, когда главному герою исполняется 18 лет. Уже шла перестройка, но Советский Союз еще не распался. Это было время, когда не было интернета, гипермаркетов и даже мобильных телефонов, но зато воду пили из-под крана, в Москве не было пробок, а ключи от квартиры спокойно оставляли под ковриком.
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