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«Восьмидесятые» возвращаются на телеэкраны

7 ноября
2020 год

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7 ноября 2020
Комедийный сериал «Восьмидесятые» возвращается на телеэкраны. С 9 ноября по будням в 09:00 и в 18:30 его будут показывать на «ЧЕ!», сообщает пресс-служба канала.

«Восьмидесятые» возвращаются на телеэкраны
фото: Пресс-служба телеканала "ЧЕ!"

История начинается с 1986 года, когда главному герою исполняется 18 лет. Уже шла перестройка, но Советский Союз еще не распался. Это было время, когда не было интернета, гипермаркетов и даже мобильных телефонов, но зато воду пили из-под крана, в Москве не было пробок, а ключи от квартиры спокойно оставляли под ковриком.

Главные роли в сериале исполнили Александр Якин, Анна Цуканова-Котт, Наталья Земцова, Дмитрий Белоцерковский, Роман Фомин, Никита Ефремов, Анастасия Балякина, Мария Аронова, Леонид Громов и другие.
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