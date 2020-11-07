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Лука Гуаданьино переосмыслит роман «Возвращение в Брайдсхед»

7 ноября
2020 год

Новости кино >>
7 ноября 2020
Итальянский режиссер Лука ГуаданьиноНазови меня своим именем») экранизирует роман английского писателя Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед». Производством проекта занимаются телеканал BBC и компания Mammoth Screen, сообщает Deadline.

Лука Гуаданьино переосмыслит роман «Возвращение в Брайдсхед»
фото: К/ф «Возвращение в Брайдсхед» (1981)

Ранее по книге был снят одноименный телесериал, где главные роли исполнили Джереми Айронс и Энтони Эндрюс. Он вышел на экраны в 1981-м, а спустя почти 30 лет, в 2008 году, состоялась премьера художественного фильма с Эммой Томпсон.

Роман Ивлина Во посвящен закату английской аристократии. Основу сюжета составляет непростая история взаимоотношений главного героя — художника Чарльза Райдера — с аристократическим семейством Марчмейнов, обитателей прекрасного загородного особняка Брайдсхед. Взаимоотношений, в которых есть место и для пылкой, безумной страсти, и для искренней дружбы, и для охлаждения, и для разочарования.
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Лука Гуаданьино переосмыслит роман «Возвращение в Брайдсхед» фотографии
Лука Гуаданьино переосмыслит роман «Возвращение в Брайдсхед» фотографии
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