Лука Гуаданьино переосмыслит роман «Возвращение в Брайдсхед»

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино («Назови меня своим именем») экранизирует роман английского писателя Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед». Производством проекта занимаются телеканал BBC и компания Mammoth Screen, сообщает Deadline.
Роман Ивлина Во посвящен закату английской аристократии. Основу сюжета составляет непростая история взаимоотношений главного героя — художника Чарльза Райдера — с аристократическим семейством Марчмейнов, обитателей прекрасного загородного особняка Брайдсхед. Взаимоотношений, в которых есть место и для пылкой, безумной страсти, и для искренней дружбы, и для охлаждения, и для разочарования.
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