Сегодня, 8 ноября, Олег Меньшиков отмечает юбилей. Народному артисту России исполняется 60 лет.
фото: Варвара Гетье
Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в Серпухове в семье военного инженера и врача. После окончания общеобразовательной и музыкальной школ поступил в Московское театральное училище им. Щепкина на курс Николая Афонина. Со своими однокурсниками создавал номера, поставил спектакль и капустники.
Спустя год работы в Малом театре Олег Меньшиков отбывал воинскую обязанность, играя в Центральном театре Советской Армии. Затем служил в Театре имени Ермоловой, где получил заметные роли в спектаклях «Спортивные сцены 81 года» и «Второй год свободы». В 1991-м артист воплотил образ Сергея Есенина в постановке «Когда она танцевала» Лондонского театра «Глобус». Его партнершей стала Ванесса Редгрейв, сыгравшая Айседору Дункан. Позже Меньшиков снова играл поэта, но уже в парижском Комеди Франсез на Елисейских полях.
Параллельно Меньшиков снимался в кино и продолжил совместную работу с Никитой Михалковым, сыграв в его драме «Утомленные солнцем», которая была отмечена «Оскаром», и ленте «Сибирский цирюльник». В 1995 году организовал антрепризу «Театральное товарищество 814», где в качестве постановщика и актера создал спектакли «Горе от ума», «Кухня», «Игроки», а также исполнил главную роль в постановке Кирилла Серебренникова «Демон».
С 2012 года Олег Меньшиков является художественным руководителем Театра имени Ермоловой. Он также продолжает сниматься в кино. В числе последних картин с его участием — «Легенда №17», «Гоголь», «Притяжение» и сериал «Псих».
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