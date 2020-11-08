Лилия Ребрик устроит личную жизнь Ольги Жуковцовой

В центре сюжета оказывается интеллигентная и чуткая Марина (Жуковцова). У нее есть уютная квартира и муж — успешный банкир, которому она посвятила себя, отказавшись от друзей и карьеры. Но однажды супруг шокирует жену разговором о расставании. Ей сложно привыкать к одиночеству. К тому же приходится искать общий язык с Галиной (Ребрик), которую Марина вынуждена временно впустить в свой дом после того, как сбила ее на машине. Женщины едва знакомы и совершенно разные, но уже вскоре Галина изо всех сил будет пытаться устроить личную жизнь Марины. В поисках женского счастья Галина и Марина будут встречать достойных и довольно странных поклонников и столкнутся с коварными врагами. С женщинами также будет жить 17-летняя дочь Галины, и первая любовь девушки изрядно озадачит всех и добавит новых проблем.
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