Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кристен Белл и Джонатан Грофф сыграют в мюзикле от создателей ситкома «Как я встретил вашу маму»

9 ноября
2020 год

Новости кино >>
9 ноября 2020
Звёзды анимационной дилогии «Холодное сердце» Кристен Белл и Джонатан Грофф вновь поработают вместе. Их новым совместным фильмом станет мюзикл «Молли и Луна» (Molly And The Moon), уточняет Deadline.

За сценарий и постановку отвечают создатели сериала «Как я встретил вашу маму» Картер Бэйс и Крэйг Томас. Музыку к картине напишет композитор Нейтан Ларсон.

Кристен Белл и Джонатан Грофф сыграют в мюзикле от создателей ситкома «Как я встретил вашу маму»
фото: mytalk1071.com

Основой для сюжета послужит печальный опыт Томаса и его жены. По его словам, он «готовился стать отцом, и всё шло по тому жизненному сценарию, который я себе придумал. Я ждал, что ребёнок родится здоровым и я быстро вернусь к работе, но на деле жизнь приготовила нам сюрприз. У Эллиота обнаружили редкий генетический синдром Якобсена, лишивший его нескольких важных генов, вследствие чего мальчику в возрасте двух недель потребовалась открытая операция на сердце». В результате, супруги пробыли в больнице вместе с ребёнком полтора месяца.

Это событие оказало сильное влияние на дуэт шоураннеров, но из-за свежести переживаний не было отражено в ситкоме «Как я встретил вашу маму». Теперь же они расскажут данную историю через метафорическое путешествие маленькой девочки, преодолевающей множество препятствий по дороге домой. В мюзикле найдётся место как драме, так и комедии.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кристен Белл и Идина Менцель получили звезды на Аллее славы в Голливуде
персоны
Кристен БеллДжонатан ГроффНейтан Ларсон
фильмы
Как я встретил вашу мамуХолодное сердце

анонс

Скорбим

Михаил Жванецкий
6 ноября ушёл из жизни писатель-сатирик Михаил Жванецкий.
Игорь Назаров
5 ноября ушёл из жизни актёр Игорь Назаров.
Сергей Шульга
5 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Шульга.
Юрий Заборовский
5 ноября ушёл из жизни актёр Юрий Заборовский.

День рождения >>

Назар Заднепровский
Иван Криворучко
Данила Перов
Роман Полянский
Михаил Ремизов
Валерия Скороходова
Иван Стебунов
Глафира Тарханова
Суйменкул Чокморов
Ханка Белицкая
Рено Верле
Мари Дресслер
Хеди Ламарр
Мэй Марш
Джованна Меццоджорно
Терил Ротери
все родившиеся 9 ноября >>

Афиша кино >>

драма, фэнтези
Италия, Франция, 1963
Дорогие товарищи
драма, социальная драма
Россия, 2020
Непосредственно Каха
комедия
Россия, 2019
Опасный элемент
биография, драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, 2019
Цой
роуд-муви
Латвия, Россия, 2020
Ещё по одной
драма, комедия, нуар (черный фильм)
Дания, Нидерланды, Швеция, 2020
Медвежонок Бамси и Замок Разбойников
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Швеция, 2014
Не все дома
комедия
Франция, 2020
Академия монстров
детский фильм, комедия, семейное кино, фильм ужасов
Мексика, Великобритания, Канада, 2020
Дичь
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Пока мы молоды
драма, комедия
США, 2014
Женщина, которая убежала
драма, комедия
Южная Корея, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен