Кристен Белл и Джонатан Грофф сыграют в мюзикле от создателей ситкома «Как я встретил вашу маму»

Звёзды анимационной дилогии «Холодное сердце
» Кристен Белл
и Джонатан Грофф
вновь поработают вместе. Их новым совместным фильмом станет мюзикл «Молли и Луна
» (Molly And The Moon), уточняет Deadline
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За сценарий и постановку отвечают создатели сериала «Как я встретил вашу маму
» Картер Бэйс
и Крэйг Томас
. Музыку к картине напишет композитор Нейтан Ларсон
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Основой для сюжета послужит печальный опыт Томаса и его жены. По его словам, он «готовился стать отцом, и всё шло по тому жизненному сценарию, который я себе придумал. Я ждал, что ребёнок родится здоровым и я быстро вернусь к работе, но на деле жизнь приготовила нам сюрприз. У Эллиота обнаружили редкий генетический синдром Якобсена, лишивший его нескольких важных генов, вследствие чего мальчику в возрасте двух недель потребовалась открытая операция на сердце».
В результате, супруги пробыли в больнице вместе с ребёнком полтора месяца.
Это событие оказало сильное влияние на дуэт шоураннеров, но из-за свежести переживаний не было отражено в ситкоме «Как я встретил вашу маму». Теперь же они расскажут данную историю через метафорическое путешествие маленькой девочки, преодолевающей множество препятствий по дороге домой. В мюзикле найдётся место как драме, так и комедии.
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