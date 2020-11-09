Бен Уитли поставил хоррор про вирус

Бен Уитли
в период самоизоляции снял по собственному сценарию хоррор «В земле
» (In the Earth), вдохновлённый пандемией коронавируса. Согласно THR
, новую работу режиссёра выпустит в американский прокат компания Neon.
Актёрский состав фильма, который выйдет в 2021 году, состоит из Джоэла Фрая
, Эллоры Торчии
и Хейли Сквайрс
.
События картины разворачиваются в постапокалиптическом будущем. Пока весь мир находится в поиске вакцины от смертельного вируса, учёный и скаут отправляются вглубь чащи для рутинной работы с оборудованием. Ночью их путешествие превращается в ад, а лес вокруг них оживает.
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