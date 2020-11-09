Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Бен Уитли поставил хоррор про вирус

9 ноября
2020 год

Новости кино >>
9 ноября 2020
Бен Уитли в период самоизоляции снял по собственному сценарию хоррор «В земле» (In the Earth), вдохновлённый пандемией коронавируса. Согласно THR, новую работу режиссёра выпустит в американский прокат компания Neon.


Актёрский состав фильма, который выйдет в 2021 году, состоит из Джоэла Фрая, Эллоры Торчии и Хейли Сквайрс.

События картины разворачиваются в постапокалиптическом будущем. Пока весь мир находится в поиске вакцины от смертельного вируса, учёный и скаут отправляются вглубь чащи для рутинной работы с оборудованием. Ночью их путешествие превращается в ад, а лес вокруг них оживает.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Бен Уитли поставит продолжение фантастического триллера «Мег: Монстр глубины»
Бен Уитли назначен режиссёром сиквела «Лары Крофт»
Бен Уитли поставит комедийный зомби-сериал
Поиск по меткам
коронавирус
персоны
Эллора ТорчияБен УитлиДжоэл Фрай

анонс

Скорбим

Михаил Жванецкий
6 ноября ушёл из жизни писатель-сатирик Михаил Жванецкий.
Игорь Назаров
5 ноября ушёл из жизни актёр Игорь Назаров.
Сергей Шульга
5 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Шульга.
Юрий Заборовский
5 ноября ушёл из жизни актёр Юрий Заборовский.

День рождения >>

Назар Заднепровский
Иван Криворучко
Данила Перов
Роман Полянский
Михаил Ремизов
Валерия Скороходова
Иван Стебунов
Глафира Тарханова
Суйменкул Чокморов
Ханка Белицкая
Рено Верле
Мари Дресслер
Хеди Ламарр
Мэй Марш
Джованна Меццоджорно
Терил Ротери
все родившиеся 9 ноября >>

Афиша кино >>

драма, фэнтези
Италия, Франция, 1963
Дорогие товарищи
драма, социальная драма
Россия, 2020
Непосредственно Каха
комедия
Россия, 2019
Опасный элемент
биография, драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, 2019
Цой
роуд-муви
Латвия, Россия, 2020
Ещё по одной
драма, комедия, нуар (черный фильм)
Дания, Нидерланды, Швеция, 2020
Медвежонок Бамси и Замок Разбойников
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Швеция, 2014
Не все дома
комедия
Франция, 2020
Академия монстров
детский фильм, комедия, семейное кино, фильм ужасов
Мексика, Великобритания, Канада, 2020
Дичь
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Пока мы молоды
драма, комедия
США, 2014
Женщина, которая убежала
драма, комедия
Южная Корея, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен