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Сыновья Гуськова, Пускепалиса и Толоконникова снялись в «Естественном отборе» о неудачных свиданиях

9 ноября
2020 год

Новости кино >>
9 ноября 2020
Создатели получивших ряд международных наград короткометражек «Петух», «Взятка» и документального фильма о киберспортсменах «Летсплей» сняли комедийный веб-сериал «Естественный отбор», основанный на реальных неудачных свиданиях. Он состоит из восьми серий по восемь-десять минут. Премьера первого эпизода состоялась в социальной сети «ВКонтакте». Серии будут выходить ежедневно до 15 ноября.

Сыновья Гуськова, Пускепалиса и Толоконникова снялись в «Естественном отборе» о неудачных свиданиях

Главную роль в сериале исполнила Мария Корытова. Также в «Естественном отборе» сыграли сын Сергея Пускепалиса Глеб Пускепалис, сын Алексея Гуськова Владимир Гуськов, Илья Смирнов, Родион Толоконников, Игорь Бычков, Ольга Машная, Антон Лобан и другие актёры.

По сюжету ветеринар Алиса, которой скоро 30, боится пересечь тот самый «необратимый рубеж» одиночества. Поэтому усиленно ищет свою вторую половину, знакомясь с парнями в интернете, приложениях, барах. Главная героиня сравнивает людей с животными и может взять на свидание с незнакомым парнем хомяка, собаку или даже енота. Что ещё больше усложняет и так нелёгкие первые встречи. Алиса ищет того, кто её поймет и полюбит, но вместо этого начинает лучше понимать себя. Свидания становятся для неё своеобразной терапией.

Сыновья Гуськова, Пускепалиса и Толоконникова снялись в «Естественном отборе» о неудачных свиданиях

Режиссёром выступил Кирилл Алёхин. Сценарий написала автор романов «Королева Англии кусала меня в нос» и «Время говорить» Керен Климовски на основе нескольких десятков интервью с девушками и дейтинговых историй подписчиц популярного блога о секс-просвете «Маша, давай!» Марии Арзамасовой. Сериал выходит под лозунгом «Основано на реальных свиданиях».

«"Естественный отбор" — история растерянного поколения. Слишком большой выбор. Завышенные ожидания. Страх, что кто-то увидит непарадного тебя из социальных сетей, а настоящего. Каждое свидание главной героини — это на самом деле встреча с самой собой. Это история о том, что все мы кого-то ищем, не замечая тех, кто ищет нас. Но в этом поиске мы начинаем больше понимать и узнавать себя», — отмечает Кирилл Алёхин.

Сыновья Гуськова, Пускепалиса и Толоконникова снялись в «Естественном отборе» о неудачных свиданиях

Разработка сериала велась с 2017 года. В 2019-м «Естественный отбор» стал призёром Всероссийского питчинга дебютантов. Съёмки прошли в Москве в октябре 2020-го. В новых пандемических условиях весь съёмочный процесс был диверсифицирован. У проекта — международная команда. Сценарист Керен Климовски работала в шведском Мальме, композитор Эдуард Коновалов — в Париже. Подготовка и координация велась через Zoom и семнадцать чатов в «Телеграме», а многие участники познакомились друг с другом уже на съёмочной площадке.

Проект создан при поддержке Института развития интернета, его информационным партнёром является Кино-Театр.Ру.
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Сыновья Гуськова, Пускепалиса и Толоконникова снялись в «Естественном отборе» о неудачных свиданиях фотографии
Сыновья Гуськова, Пускепалиса и Толоконникова снялись в «Естественном отборе» о неудачных свиданиях фотографии
Сыновья Гуськова, Пускепалиса и Толоконникова снялись в «Естественном отборе» о неудачных свиданиях фотографии
Сыновья Гуськова, Пускепалиса и Толоконникова снялись в «Естественном отборе» о неудачных свиданиях фотографии
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