Стартовал приём заявок на участие в XXVI Суздальском фестивале анимационного кино

Начался приём заявок на участие в XXVI Открытом российском фестивале анимационного кино, который состоится в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года. Параллельно проводятся традиционные конкурсы фестивальных заставок и плакатов. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
В рамках грядущего фестиваля, который организуется кинокомпанией «Мастер-Фильм» совместно с Администрацией Владимирской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, пройдут кинопросмотры, дискуссии, мастер-классы, профессиональные встречи, презентации и другие мероприятия. Традиционно основное внимание представителей творческого цеха анимационной индустрии будет приковано к конкурсной программе, в которую включаются самые новые работы, произведённые студиями, объединениями, учебными заведениями и отдельными создателями: авторские фильмы, сериалы, коммерческие ролики, полнометражные анимационные фильмы и другие. Подать заявку на участие в фестивале может правообладатель (или его представитель) на официальном сайте ОРФАК до 7 декабря текущего года.
Ежегодно оргкомитет формулирует новую оригинальную тему фестиваля, которая обыгрывается в оформлении площадок форума, в плакате и заставке. Тема грядущего смотра — время роста.
фото: пресс-служба фестиваля
Все желающие приглашаются к отображению темы фестиваля в плакатах и заставках. Конкурс плакатов стал неотъемлемой частью предфестивальных акций. В нём традиционно принимают участие профессиональные дизайнеры, начинающие художники, студенты и дети. Для участия важно отразить в своём рисунке тему «Время роста» и воплотить в контексте этой тематики своё видение главных символов смотра – девочки и гуся. Похожая творческая задача предлагается и участникам конкурса заставки: собственными силами создать анимационный фильм продолжительностью от 10 до 20 секунд, который может предварять все фестивальные показы. В этом ролике так же должна быть отражена тема нынешнего смотра и появляться девочка с гусем.
Авторы и призёры конкурсов будут приглашены в качестве участников на фестиваль. Лучший ролик станет официальной заставкой XXVI ОРФАК до следующего фестиваля, а лучшие постеры будут использованы в фестивальном оформлении. Плакаты и заставки принимаются до 17 января 2021-го по адресу suzdalfest@mail.ru.
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