«Залиния» признана лучшим игровым фильмом кинофестиваля «Ирида»

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Хью Лори и Эмилия Кларк озвучат персонажей «Изумительного Морриса» Терри Пратчетта

9 ноября

Стартовал приём заявок на участие в XXVI Суздальском фестивале анимационного кино

Смотр пройдёт с 17 по 22 марта 2021 года.