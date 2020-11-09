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«Залиния» признана лучшим игровым фильмом кинофестиваля «Ирида»

9 ноября
2020 год

Новости кино >>
9 ноября 2020
Подведены итоги VIII Российско-Британского международного кинофестиваля и кинопремии «Ирида» (SIFFA 2020) и музыкального фестиваля «Ирида». Жюри определило победителей в четырёх категориях: «Телефонное кино», «Документальное кино», «Основной конкурс» и «Конкурс короткометражных фильмов – Перспективы». Ведущими церемонии, прошедшей 7 ноября в Бальном зале Radisson Collection Paradise Resort & Spa, выступили Анна Андрусенко и Максим Колосов, уточняет пресс-служба смотра.

«Залиния» признана лучшим игровым фильмом кинофестиваля «Ирида»
фото: пресс-служба фестиваля

Приз за лучший фильм в категории «Телефонное кино» достался «Зелёному платью» Юлии Соловьёвой. Специального упоминания жюри данного конкурса удостоены «Бабушкины сказки» Сати Балаговой. Лучшим документальным фильмом признана лента Лии Бельтрами Джованацци «Слёзы и мечты», а специальными упоминаниями жюри отмечены «Запрещённые дети» Евдокии Москвиной и «Здесь пахнет ладаном» Саши Крецан. В секции короткого метра победил «Телёнок» Виктории Рунцовой.

Лучшим игровым полнометражным фильмом названа «Залиния» Вадима Дубровицкого. За режиссуру награду получил создатель «Далёкой земли» Экран Язычи, а за сценарий – китайская лента Тинтин Яо «Люблю тебя навсегда». Наград за женскую роль и музыкальное сопровождение удостоен «Палиндром» Маркуса Флеммингса. За лучшую мужскую роль наградили «Подъездные пути» Эндрю Анна. Среди полнометражных игровых дебютов победу одержала «Марьям» Шарипы Уразбаевой. «Прекрасному утру» Флавии Касы вручили специальный приз жюри основного конкурса и статуэтку за операторскую работу.

«Залиния» признана лучшим игровым фильмом кинофестиваля «Ирида»
фото: пресс-служба фестиваля

Приз президента VIII Российско-Британского Сочинского Международного кинофестиваля и кинопремий «Ирида» Любови Балаговой-Кандур достался «Блокадному дневнику» за лучшее воплощение силы человеческого духа и подвига советского народа в преодолении самой страшной трагедии человечества XX столетия. Специальным дипломом жюри конкурса отмечена лента Теймура Гадери «Гандо», а дипломом прессы – «История одной картины» Даниила Тишинского. Золотую статуэтку за выдающийся вклад в развитие киноискусства получила актриса Лариса Лужина.

Отдельным элементом программы SIFFA стал музыкальный фестиваль, проводимый на средства гранта «Российского фонда культуры», предоставленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Смотр наградил скрипача Максима Венгерова золотой статуэткой «За выдающийся вклад в развитие мировой музыкальной культуры и за поддержку фестиваля во время пандемии». Дипломами также отмечены заслуженный деятель искусств Республики Карелия Олег Солдатов, виолончелист Михаил Уткин, оперный тенор Сергей Радченко, коллектив Шагди и художественный руководитель Музыкального фестиваля «Ирида» и главный дирижёр Московского молодёжного камерного оркестра Валерий Ворона.
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«Залиния» признана лучшим игровым фильмом кинофестиваля «Ирида» фотографии
«Залиния» признана лучшим игровым фильмом кинофестиваля «Ирида» фотографии
«Залиния» признана лучшим игровым фильмом кинофестиваля «Ирида» фотографии
«Залиния» признана лучшим игровым фильмом кинофестиваля «Ирида» фотографии
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