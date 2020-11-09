Премьера пятого сезона «Женского доктора» состоится 23 ноября

Премьера пятого сезона медицинской остросюжетной мелодрамы «Женский доктор» состоится на «Dомашнем» 23 ноября в 19.00, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Акушер-гинеколог Александр Родионов в исполнении Петра Рыкова снова заступает на дежурство. В четвёртом сезоне он остался с разбитым сердцем, а это значит, что в финале пятого зрительниц ждёт ответ на главный вопрос – кто сделает счастливым неотразимого доктора Родионова.
Главной интригой сезона станет роковая красавица Ольга Викторовна Ольховская в исполнении Екатерины Тышкевич. Она окажет большое влияние не только на работу клиники, но и на судьбу одного из главных героев.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Большой неожиданностью для доктора Родионова станет выход на работу нового администратора Карины (Дарья Легейда). Её томные взгляды магически действуют на Александра Петровича, и, кажется, между ними намечается романтическая линия… Или нам только кажется, а на самом деле у красавицы с пронзительным взглядом совсем другие цели?
Встретится зритель и с «тёмной лошадкой» – коварным карьеристом, инвестором Игорем Гордеевым с лицом Павла Вишнякова. Что можно сказать о человеке, если у него вместо сердца калькулятор, на котором он подсчитывает прибыль?
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Противостоит Гордееву красавица Рита Андреевна (Александра Булычёва), новая заведующая отделением репродуктологии. Она, как и Родионов, считает, что главная миссия врача – спасать, а не считать. Гордеев, с одной стороны, Риту Андреевну ненавидит, а с другой – не может не поддаться её очарованию.
За юмор снова будет отвечать семья Квитко – неунывающая и деятельная Вита Игоревна и серьёзный Лев Борисович, давно овладевший секретом философского спокойствия.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Новый сезон обязательно удивит зрителей появлением новых героев, но это ещё не всё. «Dомашний» нашёл реальную уникальную счастливую медицинскую историю, благодаря которой ребёнок с тяжелейшим пороком развития обрёл возможность вернуться к нормальной жизни. Это история Оксаны Малюк и её сына Саши. Когда-то перед ней встал очень сложный выбор: рожать ребёнка с патологией, либо решиться на сложнейшую внутриутробную операцию, не гарантирующую успех. Мать была готова на всё ради спасения своего малыша, и в 2016-м в России в клиническом госпитале «Лапино» была проведена первая успешная операция по коррекции порока spina bifida.
Этот случай вдохновил создателей сериала, и было решено сделать его частью «Женского доктора» — он лёг в основу сценария одной из серий. Консультантами стали врачи, проводившие эту операцию, Оксана и её семья, а также представители благотворительного фонда «Спина бифида», которые каждый день работают с детьми с таким диагнозом. Они были с авторами на всех этапах подготовки серии – от написания сценария до съёмок операции.
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