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Хью Лори и Эмилия Кларк озвучат персонажей «Изумительного Морриса» Терри Пратчетта

9 ноября
2020 год

Новости кино >>
9 ноября 2020
Хью Лори, Эмилия Кларк, Дэвид Тьюлис, Химеш Патель, Джемма Артертон и Хью Бонневиль подарят свои голоса персонажам анимационной адаптации романа Терри Пратчетта «Изумительный Моррис и его учёные грызуны», уверяет Variety.

Хью Лори и Эмилия Кларк озвучат персонажей «Изумительного Морриса» Терри Пратчетта
фото: narrativia.com

Двадцать восьмой роман из цикла «Плоский мир» впервые издали в 2001 году, а на русском он появился лишь в 2018-м. Это вариация сказки о гамельнском крысолове. Зрителям поведают об уличном рыжем коте Морисе, провернувшем идеальную аферу для заработка денег. Он находит ребёнка, который играет на свирели, а также дружит со стаей говорящих крыс из подвала Незримого университета. Когда они достигают разрушенного города Бад-Блинц, их мошенничество идёт наперекосяк.

Режиссёрское кресло поделят между собой Тоби Генкель и Флориан Вестерманн. За производство отвечают немецкие студии Ulysses Filmproduktion и Studio Rakete, ирландская Cantilever Media и британская Red Star Animation при участии производственной компании наследников Пратчетта Narrativia. Картину планируют выпустить в 2022-м.
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