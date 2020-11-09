Хью Лори и Эмилия Кларк озвучат персонажей «Изумительного Морриса» Терри Пратчетта

Хью Лори
, Эмилия Кларк
, Дэвид Тьюлис
, Химеш Патель
, Джемма Артертон
и Хью Бонневиль
подарят свои голоса персонажам анимационной адаптации романа Терри Пратчетта
«Изумительный Моррис и его учёные грызуны
», уверяет Variety
.
Двадцать восьмой роман из цикла «Плоский мир
» впервые издали в 2001 году, а на русском он появился лишь в 2018-м. Это вариация сказки о гамельнском крысолове. Зрителям поведают об уличном рыжем коте Морисе, провернувшем идеальную аферу для заработка денег. Он находит ребёнка, который играет на свирели, а также дружит со стаей говорящих крыс из подвала Незримого университета. Когда они достигают разрушенного города Бад-Блинц, их мошенничество идёт наперекосяк.
Режиссёрское кресло поделят между собой Тоби Генкель
и Флориан Вестерманн
. За производство отвечают немецкие студии Ulysses Filmproduktion и Studio Rakete, ирландская Cantilever Media и британская Red Star Animation при участии производственной компании наследников Пратчетта Narrativia. Картину планируют выпустить в 2022-м.
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