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Талантливый врач Иван Колесников свяжется с мафией

1 декабря
2020 год

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1 декабря 2020
Премьера мелодрамы «Скажи что-нибудь хорошее» с Иваном Колесниковым и Ириной Антоненко в главных ролях состоится 7 декабря на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Талантливый врач Иван Колесников свяжется с мафией
фото: Пресс-служба Первого канала

Главный герой Георгий Климов (Иван Колесников) — гениальный диагност и потомственный лекарь, к тому же убежденный холостяк. Он не выбирает, кому протянуть руку помощи, ведь для настоящего врача не существует хороших и плохих, есть только пациенты. Любовь Георгия к оперной певице Евгении (Ирина Антоненко) становится причиной его конфликта с криминальным авторитетом Поляковым (Михаил Горевой), а также с коллегами и с самим собой. Последовавшие за этим обстоятельства вынуждают мужчину жить под чужим именем и работать целителем на далеком хуторе.

«Я играю врача, работающего на мафию. А также это история о сложном пути моего героя к счастью и большой любви. Мне изначально понравился этот проект тем, что мой герой очень человечен. Да, он поневоле связался с бандитами, но в то же время хочет максимально от этого дистанцироваться. В конце концов, ему приходится бросить все и убежать от обстоятельств, загнавших его в угол. Но, тем не менее, он настоящий человек и врач от бога», — отметил Иван Колесников.

Режиссером детектива выступил Станислав Дремов. В картине также сыграли Александр Никитин, Мария Звонарева, Александр Яцко, Максим Битюков, Игнат Акрачков и другие.

Талантливый врач Иван Колесников свяжется с мафией
фото: Пресс-служба Первого канала

«В сериале «Скажи что-нибудь хорошее» я снималась параллельно с «Магомаевым». И в этом проекте я снова оперная певица! — рассказывает Ирина Антоненко. — «Скажи что-нибудь хорошее» — это современная история, действие которой происходит сейчас, но с отсылками к нулевым и девяностым. Есть и экшен, и драма, и романтика. Только я начала думать о музыке, вдохновляться и заниматься ею, как мне начали приходить такие роли. Я так увлеклась музыкой, что стала немножко заниматься вокалом, даже попробовала записать песню и выпустила ее. Изучая оперу, снимаясь в двух проектах о ней одновременно, я сделала открытие — мне удавалось схватывать стилистику оперного вокала. И это мне понравилось».
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Игнатий АкрачковИрина АнтоненкоМаксим БитюковМихаил ГоревойСтанислав ДремовМария ЗвонарёваИван КолесниковАлександр НикитинАлександр Яцко
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МагомаевСкажи что-нибудь хорошее

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