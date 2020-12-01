«Обычная женщина» отправится в Скандинавию

Российский сериал «Обычная женщина» с Анной Михалковой покажут в Скандинавии на VoD-сервисе Viaplay, который был запущен в 2018 году. Права на дистрибуцию приобрел шведский медиахолдинг Nordic Entertainment Group (NENT). Об этом сообщает пресс-служба компании 1-2-3 Production, которая занималась производством проекта.
фото: Пресс-служба 1-2-3 Production
Сейчас Viaplay пользуются свыше 3 млн жителей Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии. Планируется, что в следующем году сервис также станет доступен для зрителей стран Балтии и Польши. «Обычная женщина» стала первым проектом из России в списке предложений платформы, причем NENT приобрел права сразу на оба сезона проекта — включая и новый, который сейчас находится в производстве. Его российская премьера состоится на платформе PREMIER в этом декабре.
«Многие международные границы сейчас закрыты, зато беспрецедентно расширились зрительские горизонты. Онлайн-вещание убирает барьеры, и благодаря этому у аудитории появилась возможность увидеть, как много замечательных историй может предложить ей мир. Сегодня как никогда высок спрос на качественные сериалы из разных стран, и подобно тому, как Nordic выступает пионером в области создания убедительных и захватывающих историй, сервис Viaplay является домом для лучших и самых свежих сериалов со всего мира», — рассказал о сделке директор по контенту NENT Group Филиппа Уоллестам.
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