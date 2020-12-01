Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Обычная женщина» отправится в Скандинавию

1 декабря
2020 год

Новости кино >>
1 декабря 2020
Российский сериал «Обычная женщина» с Анной Михалковой покажут в Скандинавии на VoD-сервисе Viaplay, который был запущен в 2018 году. Права на дистрибуцию приобрел шведский медиахолдинг Nordic Entertainment Group (NENT). Об этом сообщает пресс-служба компании 1-2-3 Production, которая занималась производством проекта.

«Обычная женщина» отправится в Скандинавию
фото: Пресс-служба 1-2-3 Production

Сейчас Viaplay пользуются свыше 3 млн жителей Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии. Планируется, что в следующем году сервис также станет доступен для зрителей стран Балтии и Польши. «Обычная женщина» стала первым проектом из России в списке предложений платформы, причем NENT приобрел права сразу на оба сезона проекта — включая и новый, который сейчас находится в производстве. Его российская премьера состоится на платформе PREMIER в этом декабре.

«Многие международные границы сейчас закрыты, зато беспрецедентно расширились зрительские горизонты. Онлайн-вещание убирает барьеры, и благодаря этому у аудитории появилась возможность увидеть, как много замечательных историй может предложить ей мир. Сегодня как никогда высок спрос на качественные сериалы из разных стран, и подобно тому, как Nordic выступает пионером в области создания убедительных и захватывающих историй, сервис Viaplay является домом для лучших и самых свежих сериалов со всего мира», — рассказал о сделке директор по контенту NENT Group Филиппа Уоллестам.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Анна Михалкова
фильмы
Обычная женщинаОбычная женщина-2

анонс

Скорбим

Владимир Донцов
29 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Донцов.
Александр Мандрикин
27 ноября ушёл из жизни актёр Александр Мандрикин.
Александр Разин
26 ноября ушел из жизни актер Александр Разин.

День рождения >>

Павел Белозёров
Ксения Громова
Елена Дубровская
Наталья Костенева
Дмитрий Марьянов
Неле Савиченко-Климене
Илья Соколовский
Гарик Сукачёв
Геннадий Хазанов
Михаил Царёв
Вуди Аллен
Кэрол Альт
Бетт Мидлер
Эмили Мортимер
Джереми Нортэм
Ричард Прайор
Вероника Форке
все родившиеся 1 декабря >>

Афиша кино >>

Проклятие монахини Роуз
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Сумасшедшая любовь
драма, молодежный фильм, социальная драма, экранизация
США, 2020
Криминальные боссы
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Преступить черту
триллер, эротика
Испания, 2020
Человеческий голос
драма, экранизация
Испания, 2020
Ширли
биография, драма, триллер, экранизация
США, 2020
Дублёрша
комедия
США, 2020
Илиана. Верь мне
чёрная комедия
Россия, 2020
Комета Галлея
Россия, 2020
Полное погружение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Трое
драма, мелодрама
Россия, 2020
Курьер
трагикомедия, экранизация
СССР, 1986
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен