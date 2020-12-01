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«Волк» Денис Шведов раскроет тайны советской партийной элиты

1 декабря
2020 год

Новости кино >>
1 декабря 2020
Детектив «Волк» с Денисом Шведовым стартует 7 декабря на видеосервисе PREMIER. В основу сюжета лег роман Александра Терехова «Каменный мост», сообщает пресс-служба компании «ВайТ Медиа», которая занималась производством проекта.

«Волк» Денис Шведов раскроет тайны советской партийной элиты
фото: Пресс-служба «ВайТ Медиа»

Разведчик Александр Волк (Денис Шведов) возвращается домой после нескольких лет, проведенных в одной из тюрем арабского Востока. Он узнает, что своим спасением обязан генерал-майору КГБ в отставке Гольцману, отцу его друга Леонида, трагически погибшего несколько месяцев назад. Волк решает разобраться в странной смерти Лёни Гольцмана и постепенно погружается в исследование другой, полной загадочных обстоятельств истории, случившейся 3 июня 1943 на Каменном мосту в Москве. Некий 15-летний Володя Шахурин, сын наркома авиастроения, убил свою сверстницу Нину Уманскую, дочь посла СССР в Мексике. По версии следствия – из-за ревности. Волк постепенно реконструирует события тех давних событий, восстанавливая прошлое, но всякий раз это оборачивается новой, неожиданной стороной. Чем больше он узнает, тем больше возникает загадок. Разведчику придется дорого заплатить за раскрытие всех обстоятельств этого запутанного дела, следы которого ведут в наше время.

Помимо Шведова в сериале сыграли Сергей Маковецкий, Артур Смольянинов, Антон Васильев, Виталий Хаев, Марина Зудина, Игорь Ясулович, Елена Подкаминская, Илья Любимов, Линда Лапиньш, Алена Михайлова, Виталий Андреев и другие.

«После прочтения «Каменного моста» я остался под сильным впечатлением и начал писать сценарий, ещё не задумываясь над экранизацией. Это некая фантазия и размышления на определенную тему, касающуюся эпохи, которая уходит и хочется ее ухватить. Мы из настоящего наблюдаем за событиями прошлого, когда страна была на изломе: война, репрессии, смерть повсюду, человеческая жизнь значила не больше песчинки. Для себя я ставил задачу — поведать об огромной человеческой драме и передать энергию, которую таят в себе события и герои прошлого», — рассказал режиссер и автор сценария Геннадий Островский.

«Волк» Денис Шведов раскроет тайны советской партийной элиты
фото: Пресс-служба «ВайТ Медиа»

«Когда прочитал сценарий, сразу возникло ощущение, что это будет серьезная эпохальная работа. Временная параллель, выстраивание событий, переплетение времен и судеб героев, — отметил Денис Шведов. — Мне пришлось сбросить вес. И самым сложным моментом стал грим, приходилось клеить бороду для сцен, где я в плену. Представьте, жара. При этом снимаюсь еще в одном параллельном проекте и не могу побриться, нужна отросшая щетина. И вот на нее мне каждый раз приклеивали бороду. Это был ад. Я не мог толком ничего делать из-за невероятного ощущения стянутости. Постоянно хотелось тут же от этого избавиться. Но к сожалению, смена длится 12 часов. И вот когда съемки этих эпизодов закончились – я, конечно, выдохнул».

По словам режиссера, съёмки не были простыми. Чего только стоило продюсерам добиться перекрытия Каменного моста. Современная Москва – непростая локация для подобных исторических лент. Перед художниками проекта также стояла сложна задача: нужно было найти такие образы, которые и сегодня были бы актуальны, поэтому было принято решение в кадре всё стилизовать под эпоху 1940-х.
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«Волк» Денис Шведов раскроет тайны советской партийной элиты фотографии
«Волк» Денис Шведов раскроет тайны советской партийной элиты фотографии
«Волк» Денис Шведов раскроет тайны советской партийной элиты фотографии
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