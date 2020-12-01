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Веб-сериал «Естественный отбор» успешно стартовал в сети

1 декабря
2020 год

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1 декабря 2020
Драмеди «Естественный отбор», основанная на реальных неудачных свиданиях, за две недели собрала в социальной сети «Вконтакте» более 6 млн просмотров и стала одним из самых успешных российских веб-сериалов этого года, сообщает пресс-служба проекта.

Веб-сериал «Естественный отбор» успешно стартовал в сети
фото: Пресс-служба проекта «Естественный отбор»

По сюжету Алиса, которой скоро 30, боится пересечь тот самый «необратимый рубеж» в одиночестве и усиленно ищет свою вторую половину. Она знакомится с парнями в интернете, приложениях, барах. Но каждый раз что-то идет не так. Девушка работает ветеринаром, поэтому постоянно сравнивает людей с животными. Она пытается найти того, кто сможет ее понять и полюбить, но вместо этого начинает лучше понимать себя. Свидания становятся для нее своеобразной терапией.

Сценарий написан на основе нескольких десятков интервью с девушками и дейтинговых историй подписчиц популярного блога о секс-просвете «Маша, давай!» Марии Арзамасовой.

Главную роль в сериале исполнила актриса Мария Корытова, известная по комедии «Половинки». Также в актерский состав «Естественного отбора» вошли Глеб Пускепалис, Владимир Гуськов, Илья Смирнов, Родион Толоконников, Игорь Бычков и Ольга Машная. Режиссером проекта стал Кирилл АлехинПадение ангела»).

Веб-сериал «Естественный отбор» успешно стартовал в сети
фото: Пресс-служба проекта «Естественный отбор»

«Мы не рассчитывали на такой успех. Выпускали по серии каждый вечер, ровно в 20:00. Зрители ходили на свидания вместе с Алисой. Переживали за нее. Писали: «Алиса — это я». Потом начали знакомиться в комментариях. Иерей стримил эпизоды в YouTube и на примере Алисы объяснял пастве, как должна жить современная девушка. А кто-то запустил флэшмоб в Tinder: ссылки на сериал появлялись в профилях. Не знаю, правда, как это помогает при дейтинге, но если помогло — почему нет?», — отметил Алехин.
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