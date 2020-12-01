Веб-сериал «Естественный отбор» успешно стартовал в сети

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Талантливый врач Иван Колесников свяжется с мафией

Его экранной матерью стала Агриппина Стеклова.

Александр Паль сыграл в режиссерском кинодебюте Виктора Рыжакова

30 ноября

Петр Рыков погрузится в мир Достоевского

Актер воплотит образ Порфирия Петровича в экранизации под названием «Преступления и наказания».