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«Сентенция» и «Неадекватные люди-2» вошли в конкурс киносмотра «Окно в Европу»

1 декабря
2020 год

Новости кино >>
1 декабря 2020
Объявлена программа XXVIII Фестиваля российского кино «Окно в Европу», который пройдёт с 7 по 13 декабря в Выборге. Согласно пресс-службе смотра, фильмами открытия станут «Белый снег» Николая Хомерики и анимационный «Медведь» Святослава Ушакова, а закроется фестиваль лентой «Зоя» Максима Бриуса.

«Сентенция» и «Неадекватные люди-2» вошли в конкурс киносмотра «Окно в Европу»
фото: пресс-служба фестиваля

В конкурсной программе игрового кино будет представлено 11 премьерных картин российских кинематографистов, среди которых пять дебютных работ. В неигровой конкурс вошло 14 работ, а в анимационный — 33 короткометражных фильма. Всего в рамках фестиваля будет продемонстрировано около 70 фильмов разных направлений кинематографа.

Конкурсные программы оценивают четыре жюри. В составе жюри игрового конкурса – участники и лауреаты Выборгского фестиваля разных лет: Борис Гуц, Андрес Пуустусмаа, Надежда Горелова, кинокритик Егор Москвитин и председатель жюри Николай Хомерики. Жюри конкурса неигрового кино возглавит режиссёр, президент фестиваля документальных фильмов «Соль земли» Мария Серкова, в составе жюри будут работать также режиссёры-документалисты, лауреаты Выборгского смотра прошлого года, Дмитрий Кабаков и Алёна Полунина. Жюри анимационного кино возглавит режиссёр-мультипликатор Святослав Ушаков, а помогут ему в оценке работ художники и режиссёры анимационного кино Мария Якушина и Георгий Богуславский.

«Сентенция» и «Неадекватные люди-2» вошли в конкурс киносмотра «Окно в Европу»
фото: кадр из фильма «Неадекватные люди-2»

На конкурсе игрового кино будут представлены картины «Зови меня Дрозд» Павла Мирзоева, «Неадекватные люди-2» Романа Каримова, «Пальмира» Ивана Болотникова, «Папа закодировался» Павла Ходнева, «Папье-маше» Виталия Суслина, «Презумпция виновности» Олега Асадулина, «Распутье» Георгия Лялина, «Сентенция» Дмитрия Рудакова, «Триггер» Павла Ганина, «Чёрный снег» Степана Бурнашева и «Чувствовать» Виталия Салтыкова.

В конкурс «Выборгский счёт» включены фильмы «Корпорация Ad Libitum» Полины Ольденбург, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Назад в степь к сарматам» Александра Прошкина, «Пугало» Дмитрия Давыдова, «Сделать как надо» Игоря Полевичко и «Вдох-выдох» Дито Цинцадзе. Последняя лента также вошла в программу «Специальный показ. Копродукция: Окно в мир» вместе с картинами «В винном отражении» Виталия Музыченки и «Интересные люди – хабаровчане» Ашота Джазояна. В рамках «Гала-премьер» состоятся показы фильмов «Любовь и монстры» Екатерины Краснер и «Красный призрак» Андрея Богатырёва, а в секции «Выборгская премьера» будут представлены публике «Анимация» Сергея Серёгина, «Весури» Александра Якимчука и Вячеслава Лагунова, «Играй со мной» Андрея Назимова и «На дальних рубежах» Максима Дашкина. Кроме того, состоится специальный показ ленты «Война глазами оператора» Константина Мучника.

«Сентенция» и «Неадекватные люди-2» вошли в конкурс киносмотра «Окно в Европу»
фото: кадр из фильма «Красный призрак»

За звание лучшего неигрового фильма поборются «Das ist жизнь» Алисы Кучинской, R2CC Маши Чёрной, «Архитектура блокады» Максима Якубсона, «Верните мои руки» Константина Селина, «Карьер» Дмитрия Каргаполова, «Нулевая отметка» Юлии Бывшевой, «Об искусстве, бытии и предмете тёмном» Татьяны Скабард, «Обнажённость» Олеси Фокиной, «Остров Буромского» Ольги Стефановой, «Потерянный плацкарт Сергея Скворцова» Сергея Ландо, «Презумпция виновности» Дмитрия Степанова, «Свободный полёт» Альгиса Арлаускаса, «Тени твоего детства» Михаила Горобчука и «Хенд мейд» Евгения Григорьева.

В анимационный конкурс попали «Семь козлят» Марины Карповой, «Десять тысяч километров» Вари Рябовой и Сони Сильвестровой, «Анна, кошки-мышки» Варвары Яковлевой, «Ба» Светланы Филипповой, «Бег за стеной» Лианы Макарян, «Белая змея» Полины Фёдоровой, «Боксбалет» Антона Дьякова, «Весна будет всегда» Светланы Ельчаниновой, «Галчонок» Марата Нариманова, «Городская коза» Светланы Разгуляевой, «День рождения Пишто» Сони Кендель, «Пастухи облаков» Евгения Фадеева, «Жена рыбака» Глеба Малкина-Фамы, «Как говорил мой дед» Саши Деевой, «Кибер-ева» Кати Михеевой, «Мальчик, который кричал» Марии Серебряковой, «Метро» Валентина Тютерева, «Мой галактический двойник Галактион» Александра Свирского, «Мой знакомый медведь» Екатерины Соколовой, «Мокрые носочки Берты Райз» Александры Шадриной, «На хрена мы идём кто?» Ивана Максимова, «Начало света» Анастасии Мелеховой, «Праздничный ужин» Натальи Абрамовой, «Привет, бабульник!» Натальи Мирзоян, «Принцесса и бандит» Марии Сосниной и Михаила Алдашина, «Рысь в городе» Нины Бисяриной, «Селезень, верёвочка и жёлудь» Алины Титоренко, «С видом на море» Леонида Шмелькова, «Собаки пахнут морем» Анастасии Лисовец, «Тёплая звезда» Анны Кузиной, «Уточка и кенгуру» Елизаветы Скворцовой, «Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера и «Шкафовы» Андрея Бахурина.

«Сентенция» и «Неадекватные люди-2» вошли в конкурс киносмотра «Окно в Европу»
фото: кадр из мультфильма «Хозяйка медной горы»

В основу постера фестиваля положен образ выдающегося творца ХХ века Сергея Параджанова, многогранный талант которого соединил в себе традиции разных народов мира. Фотохудожник Юрий Мечитов, автор знаменитых фотопортретов Параджанова, предоставил фестивалю свой знаменитый снимок «Время полёта», сделанный 15 мая 1981 года в Тбилиси. Сам Параджанов назвал этот снимок «кадром века».

В городской библиотеке Алвара Аалто планируется проведение цикла показов в рубрике «Лаборатория кино»: показ альманаха Film7Days («Кино за 7 дней») — сборник короткометражных художественных фильмов, созданных командами кинематографистов из России, Ирана, Франции, Германии, Швейцарии, Китая, Монголии и Чехии; «Живые мемории» — документально-анимационный проект, в основе которого лежат мемуары о России, её видных и малоизвестных деятелях в исполнении Алексея Гуськова, Анатолия Белого, Марии Смольниковой, Лики Нифонтовой, Евгения Князева, Василия Бочкарёва, Кирилла Пирогова, Марии Шашловой, Галины Тюниной, Мириам Сехон. Проект представит автор Ирина Разумовская и Георгий Богуславский. Здесь же пройдут мастер-классы, в которых примут участие кинорежиссёр Сергей Снежкин и киновед Андрей Апостолов, — он проведёт беседу о творчестве Сергея Параджанова. Вадим Сквирский и Татьяна Колганова представят свой иммерсивный кино-спектакль «Иранская проблема. Премьера» по мотивам пьесы Ивана Вырыпаева «Иранская конференция». Также состоится презентация «Цеха анимации» — про проект об опыте независимого производства расскажут режиссёры Георгий Богуславский и Илья Юдович.
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