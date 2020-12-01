Драму Вадима Перельмана «Уроки фарси» выдвинули на «Оскар» от Беларуси

Драма Вадима Перельмана «Уроки фарси» выдвинута от Беларуси на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Ранее, в 2004 году, дебютная картина режиссера «Дом из песка и тумана» получила три номинации на награду Американской Киноакадемии, уточняет пресс-служба проекта.
фото: К/ф «Уроки фарси»
«Уроки фарси» рассказывает о событиях 1942 года в оккупированной Европе. Жиль Кремье (Науэль Перес Бискаярт), бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса — для него это единственная возможность остаться в живых. Это ложь действительно спасает ему жизнь, но Жиль даже не может себе представить, какой ценой. Немецкие солдаты, довольные таким редким уловом, приводят Жиля к Клаусу Коху, повару в концлагере, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на персидском языке. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха — еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.
«Наша картина удивительно актуальна времени. Это глубокая, душераздирающая история наполнена трагедией, иронией, зарождением надежды и дружбы в самых невероятных обстоятельствах. Я особенно счастлив возможности широко показать наш фильм международной аудитории», — отметил Вадим Перельман.
фото: К/ф «Уроки фарси»
«Мы очень рады и гордимся номинацией «Уроков фарси». Съемки картины были полностью организованы на территории Белоруссии в сотрудничестве с киностудией Беларусьфильм, — рассказал продюсер ленты Илья Стюарт. — Путь фильма к зрителю начался на последнем до пандемии большом кинофестивале в Берлине, где он получил самый теплый прием. И после, на протяжение всего этого не самого простого года, мы все равно были настроены оптимистично, потому что верили, что в конечном итоге международная аудитория сможет широко оценить уникальное видение Вадима Перельмана этой удивительной истории по выдающемуся сценарию Ильи Цофина».
В белорусских кинотеатрах лента стартовала 12 ноября. В первой половине 2021-го запланирован прокат «Уроков фарси» на всех главных европейских территориях, а также в России и Северной Америке.
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