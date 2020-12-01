Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Драму Вадима Перельмана «Уроки фарси» выдвинули на «Оскар» от Беларуси

1 декабря
2020 год

Новости кино >>
1 декабря 2020
Драма Вадима Перельмана «Уроки фарси» выдвинута от Беларуси на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Ранее, в 2004 году, дебютная картина режиссера «Дом из песка и тумана» получила три номинации на награду Американской Киноакадемии, уточняет пресс-служба проекта.

Драму Вадима Перельмана «Уроки фарси» выдвинули на «Оскар» от Беларуси
фото: К/ф «Уроки фарси»

«Уроки фарси» рассказывает о событиях 1942 года в оккупированной Европе. Жиль Кремье (Науэль Перес Бискаярт), бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса — для него это единственная возможность остаться в живых. Это ложь действительно спасает ему жизнь, но Жиль даже не может себе представить, какой ценой. Немецкие солдаты, довольные таким редким уловом, приводят Жиля к Клаусу Коху, повару в концлагере, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на персидском языке. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха — еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.

«Наша картина удивительно актуальна времени. Это глубокая, душераздирающая история наполнена трагедией, иронией, зарождением надежды и дружбы в самых невероятных обстоятельствах. Я особенно счастлив возможности широко показать наш фильм международной аудитории», — отметил Вадим Перельман.

Драму Вадима Перельмана «Уроки фарси» выдвинули на «Оскар» от Беларуси
фото: К/ф «Уроки фарси»

«Мы очень рады и гордимся номинацией «Уроков фарси». Съемки картины были полностью организованы на территории Белоруссии в сотрудничестве с киностудией Беларусьфильм, — рассказал продюсер ленты Илья Стюарт. — Путь фильма к зрителю начался на последнем до пандемии большом кинофестивале в Берлине, где он получил самый теплый прием. И после, на протяжение всего этого не самого простого года, мы все равно были настроены оптимистично, потому что верили, что в конечном итоге международная аудитория сможет широко оценить уникальное видение Вадима Перельмана этой удивительной истории по выдающемуся сценарию Ильи Цофина».

В белорусских кинотеатрах лента стартовала 12 ноября. В первой половине 2021-го запланирован прокат «Уроков фарси» на всех главных европейских территориях, а также в России и Северной Америке.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Оскар
персоны
Вадим ПерельманНауэль Перес БискаяртИлья СтюартИлья Цофин
фильмы
Дом из песка и туманаУроки фарси

анонс

Скорбим

Владимир Донцов
29 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Донцов.
Александр Мандрикин
27 ноября ушёл из жизни актёр Александр Мандрикин.
Александр Разин
26 ноября ушел из жизни актер Александр Разин.

День рождения >>

Павел Белозёров
Ксения Громова
Елена Дубровская
Наталья Костенева
Дмитрий Марьянов
Неле Савиченко-Климене
Илья Соколовский
Гарик Сукачёв
Геннадий Хазанов
Михаил Царёв
Вуди Аллен
Кэрол Альт
Бетт Мидлер
Эмили Мортимер
Джереми Нортэм
Ричард Прайор
Вероника Форке
все родившиеся 1 декабря >>

Афиша кино >>

Проклятие монахини Роуз
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Сумасшедшая любовь
драма, молодежный фильм, социальная драма, экранизация
США, 2020
Криминальные боссы
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Преступить черту
триллер, эротика
Испания, 2020
Человеческий голос
драма, экранизация
Испания, 2020
Ширли
биография, драма, триллер, экранизация
США, 2020
Дублёрша
комедия
США, 2020
Илиана. Верь мне
чёрная комедия
Россия, 2020
Комета Галлея
Россия, 2020
Полное погружение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Трое
драма, мелодрама
Россия, 2020
Курьер
трагикомедия, экранизация
СССР, 1986
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен