Драму Вадима Перельмана «Уроки фарси» выдвинули на «Оскар» от Беларуси

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В прокате с 21 января.

1 декабря

«Сентенция» и «Неадекватные люди-2» вошли в конкурс киносмотра «Окно в Европу»

Объявлена программа XXVIII Фестиваля российского кино, который пройдёт с 7 по 13 декабря в Выборге.