Шамиль Хаматов разоблачает корпорацию Игоря Петренко в трейлере фильма «Корпорация Ad Libitum»

В сети появился трейлер триллера «Корпорация Ad Libitum
», дебютного полнометражного фильма режиссерки и сценаристки Полины Ольденбург
.
А вы мечтаете о настоящей любви? Чтобы голова кружилась и страстно хотелось жить, чтобы все чувства были остры как в 16 лет, и любимый человек будоражил до глубины души. Такую любовь тяжело найти, когда ты многое испытал и много достиг. Корпорация Ad Libitum исполняет любые желания. Первая встреча для настоящих скептиков бесплатна. За вторую и последующие придется очень дорого заплатить.
Ведущие роли в картине сыграли Шамиль Хаматов
, Игорь Петренко
, Дарья Белоусова
, Евгения Крегжде
, Антон Фёдоров
, Кристина Бабушкина
, Карэн Бадалов
, Иван Стебунов
и Александр Ильин
.
В российский прокат лента «Корпорация Ad Libitum
» выйдет 21 января 2021
года.
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