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Шамиль Хаматов разоблачает корпорацию Игоря Петренко в трейлере фильма «Корпорация Ad Libitum»

1 декабря
2020 год

Новости кино >>
1 декабря 2020
В сети появился трейлер триллера «Корпорация Ad Libitum», дебютного полнометражного фильма режиссерки и сценаристки Полины Ольденбург.


А вы мечтаете о настоящей любви? Чтобы голова кружилась и страстно хотелось жить, чтобы все чувства были остры как в 16 лет, и любимый человек будоражил до глубины души. Такую любовь тяжело найти, когда ты многое испытал и много достиг. Корпорация Ad Libitum исполняет любые желания. Первая встреча для настоящих скептиков бесплатна. За вторую и последующие придется очень дорого заплатить.

Шамиль Хаматов разоблачает корпорацию Игоря Петренко в трейлере фильма «Корпорация Ad Libitum»

Ведущие роли в картине сыграли Шамиль Хаматов, Игорь Петренко, Дарья Белоусова, Евгения Крегжде, Антон Фёдоров, Кристина Бабушкина, Карэн Бадалов, Иван Стебунов и Александр Ильин.

В российский прокат лента «Корпорация Ad Libitum» выйдет 21 января 2021 года.
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Шамиль Хаматов разоблачает корпорацию Игоря Петренко в трейлере фильма «Корпорация Ad Libitum» фотографии
Шамиль Хаматов разоблачает корпорацию Игоря Петренко в трейлере фильма «Корпорация Ad Libitum» фотографии
Шамиль Хаматов разоблачает корпорацию Игоря Петренко в трейлере фильма «Корпорация Ad Libitum» фотографии
Шамиль Хаматов разоблачает корпорацию Игоря Петренко в трейлере фильма «Корпорация Ad Libitum» фотографии
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