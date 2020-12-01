Определены победители сценарного конкурса короткого метра «Быстрый старт»

Стали известны итоги конкурса сценариев короткого метра «Быстрый старт», который провели START и продюсерский центр Potential. Победителей оказалось на два больше, чем планировалось изначально, уточняет пресс-служба видеосервиса. В список проектов-победителей попали «Зарница» Алёны Шевченко, «Собирайся, поедем на праздник» Юлии Погребни, «База Эхо Приём» Ростислава Смирнягина, «Я могу» Константина Тищенко, «Олимпиада» Анны Яновской, «Аномальный холод» Алексея Михайлова и «Посвящается Витьку» Татьяны Леоновой.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Как можно заметить, количество победителей отличается от запланированного. Мы собирались выделить гранты пяти проектам. Но жюри конкурса было так обрадовано уровнем прошедших в финальный питчинг работ, что мы решили не ограничивать сами себя и расширить круг призёров до семи. Это ещё раз подтверждает такие несложные постулаты, что в короткометражном кино содержание может и должно одерживать верх над формой и правилами, а также что в нашей индустрии есть множество опытных и талантливых режиссёров, продюсеров, сценаристов, которые готовы работать в короткой форме — и их гораздо больше, чем все думали. С нетерпением ждём возможности показать фильмы-победители зрителям START, и первая представится уже в январе 2021 года», — говорит программный директор START Михаил Клочков.
Каждый из семи проектов получит финансирование в размере 1 млн рублей и будет запущен в производство. Снятые по итогам конкурса короткометражные картины выйдут на видеосервисе START в линейке оригинальных фильмов. Премьера первого фильма запланирована на январь, короткометражки будут появляться на платформе раз в месяц.
По словам главы продюсерского центра Potential Александры Алёхиной, «работа с талантливыми авторами и сильными историями — главная радость для нас. Мы прошли большой путь от кропотливой вычитки, отбора сценариев командой ридеров и затем продюсерами START к непростому и строго регламентированному онлайн-питчингу. Конкурс получился: об этом говорит и уровень проектов участников, и реакция продюсеров, и количество фильмов в списке победителей. Мы рады, что нам удалось организовать продуктивную работу авторов и продюсеров в формате сценарного конкурса и дать толчок реализации стольких проектов. Мы готовы и дальше поддерживать молодые истории и начинающих авторов, искать возможности и ресурсы для запуска каждой идеи, пробовать новые форматы взаимодействия между большой индустрией и пока неизвестными кинематографистами. Мы видим: наш "мост" между большим экраном и творцом работает, и напоминаем: к нам может обратиться любой автор, чтобы получить поддержку на первых этапах работы над проектом, конкретные рекомендации по коммуникации с кинокомпаниями и платформами, которым может быть интересна ваша история».
Выбранные проекты прошли два конкурсных этапа: первичный отбор из 700 заявок, организованный продюсерским центром Potential, и публичный онлайн-питчинг с участием продюсеров START и Potential.
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