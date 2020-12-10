В Калуге приступили к съёмкам мелодрамы «Созвучия любви»

По сюжету учительница музыки Тоня Калужина из маленького городка оказывается в трудной ситуации – закрывают музыкальную школу, где она работала, а муж Толя попадает в больницу с сердечным приступом. Чтобы заработать на жизнь, Тоне приходится переехать в столицу – устроиться няней и репетитором в семью своей подруги детства. Она богата и щедро платит. А ещё, вместе с работой, Тоня нашла то, чего совсем не ожидала – новую любовь. Его зовут Андрей, он молод, хорош собой, работает спасателем и живёт по соседству. Тоня понимает, что влюбилась, но ведь она замужем.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Не скажу, что мой герой сильно подвержен эмоциям и прямо бросается в пучину страсти. Этому персонажу присуще такое важное мужское качество, как ответственность. Он отвечает за свою семью, за супругу и готов дать их отношениям второй шанс. А Тоня не могла ему не понравиться! Она безумно милая, скромная, утончённая, образованная, порядочная, мне кажется, не только капитану МЧС приглянулась бы такая девушка, а практически любому мужчине. И разность их профессий не преграда для гармоничных отношений, ведь они похожи друг с другом своим внутренним миром, оба очень добрые, открытые и честные», — рассказал исполнитель роли Андрея Олег Назаров.
обсуждение >>