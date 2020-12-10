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В Калуге приступили к съёмкам мелодрамы «Созвучия любви»

10 декабря
2020 год

Новости кино >>
10 декабря 2020
В Калуге начались съёмки романтической четырёхсерийной мелодрамы Артура Румынского «Созвучия любви» для «Dомашнего», сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету учительница музыки Тоня Калужина из маленького городка оказывается в трудной ситуации – закрывают музыкальную школу, где она работала, а муж Толя попадает в больницу с сердечным приступом. Чтобы заработать на жизнь, Тоне приходится переехать в столицу – устроиться няней и репетитором в семью своей подруги детства. Она богата и щедро платит. А ещё, вместе с работой, Тоня нашла то, чего совсем не ожидала – новую любовь. Его зовут Андрей, он молод, хорош собой, работает спасателем и живёт по соседству. Тоня понимает, что влюбилась, но ведь она замужем.

В Калуге приступили к съёмкам мелодрамы «Созвучия любви»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Не скажу, что мой герой сильно подвержен эмоциям и прямо бросается в пучину страсти. Этому персонажу присуще такое важное мужское качество, как ответственность. Он отвечает за свою семью, за супругу и готов дать их отношениям второй шанс. А Тоня не могла ему не понравиться! Она безумно милая, скромная, утончённая, образованная, порядочная, мне кажется, не только капитану МЧС приглянулась бы такая девушка, а практически любому мужчине. И разность их профессий не преграда для гармоничных отношений, ведь они похожи друг с другом своим внутренним миром, оба очень добрые, открытые и честные», — рассказал исполнитель роли Андрея Олег Назаров.

Компанию Назарову составят Оксана Скакун, Максим Меркулов, Станислав Эрклиевский, Ирина Чериченко, София Элик, Кристина Бабченко, Оксана Скоропад и другие актёры. Автором сценария выступила Елена Исаева. За производство мини-сериала отвечает «Амедиа Продакшн», а за визуальную составляющую — оператор Богдан Осыка и художник-постановщик Гайрат Галеев. Музыку к мелодраме пишет композитор Игорь Крестовский.
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В Калуге приступили к съёмкам мелодрамы «Созвучия любви» фотографии
В Калуге приступили к съёмкам мелодрамы «Созвучия любви» фотографии
В Калуге приступили к съёмкам мелодрамы «Созвучия любви» фотографии
В Калуге приступили к съёмкам мелодрамы «Созвучия любви» фотографии
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