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Семь авторских короткометражек «Союзмультфильма» получат субсидии от Минкультуры

10 декабря
2020 год

Новости кино >>
10 декабря 2020
Семь короткометражных работ «Союзмультфильма» претендуют на получение субсидий из федерального бюджета в уходящем году на производство анимационных фильмов. Это «Ива белая», «Носки для звезды», «Обзор прессы», «Украденная мелодия», «Белый-белый день», «Червяк в космосе» и «Гимнастка», уточняется на сайте Министерства культуры РФ.

Среди получателей субсидии оказались пять проектов студии «Шар»: «Три тарелки», «Ручей, бегущий в горы», «Музыка летней ночи», «Один день из жизни одного драматурга» и «Волшебный фонарь-15» (был заявлен как дебютный фильм).

Семь авторских короткометражек «Союзмультфильма» получат субсидии от Минкультуры
фото: kemguki.ru

Поддержку также получат авторские анимационные ленты «Зверский детектив» (серия «Логово волка»), «Весна будет всегда. Часть 2», «Клякса», «Песнь Суламиты», «Забытые снимки», «Исчезающий папа», «Робин зона», «Светлые души», «Поэты Серебряного Века-3», «Сын», «Граф Нулин», «Зимний вечер», «Старый дом», «Женщина», «Сверчок», «Расцветшая зима», альманахи «Зеркало» №6, «Звездопад-8» («Коврик», «Муш-муш-муш»), «Фломастер-3» («Бестиарий», «Клад») и «Мозаика» («Егор Молотков», «21-ый мужчина Веры»). Кроме того, поддержаны дебютные фильмы «На глубине», «Плацкарт», «Михалыч», «Тайна Хонстера. Горизонты миров» и альманах «Солнечный ветер» («Лифт», «Окна выходят на лес», «Орешник»).

Всего экспертным советом по анимационному кино Минкультуры России было рассмотрено 50 проектов короткометражных авторских фильмов, включая циклы и сериалы, и десяти проектов дебютных фильмов.
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