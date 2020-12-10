Семь авторских короткометражек «Союзмультфильма» получат субсидии от Минкультуры

Семь короткометражных работ «Союзмультфильма» претендуют на получение субсидий из федерального бюджета в уходящем году на производство анимационных фильмов. Это «Ива белая
», «Носки для звезды
», «Обзор прессы
», «Украденная мелодия
», «Белый-белый день
», «Червяк в космосе
» и «Гимнастка
», уточняется на сайте
Министерства культуры РФ.
Среди получателей субсидии оказались пять проектов студии «Шар»: «Три тарелки
», «Ручей, бегущий в горы
», «Музыка летней ночи
», «Один день из жизни одного драматурга
» и «Волшебный фонарь-15
» (был заявлен как дебютный фильм).
Поддержку также получат авторские анимационные ленты «Зверский детектив
» (серия «Логово волка
»), «Весна будет всегда. Часть 2
», «Клякса
», «Песнь Суламиты
», «Забытые снимки
», «Исчезающий папа
», «Робин зона
», «Светлые души
», «Поэты Серебряного Века-3
», «Сын
», «Граф Нулин
», «Зимний вечер
», «Старый дом
», «Женщина
», «Сверчок
», «Расцветшая зима
», альманахи «Зеркало
» №6, «Звездопад-8
» («Коврик
», «Муш-муш-муш
»), «Фломастер-3
» («Бестиарий
», «Клад
») и «Мозаика
» («Егор Молотков
», «21-ый мужчина Веры
»). Кроме того, поддержаны дебютные фильмы «На глубине
», «Плацкарт
», «Михалыч
», «Тайна Хонстера. Горизонты миров
» и альманах «Солнечный ветер
» («Лифт
», «Окна выходят на лес
», «Орешник
»).
Всего экспертным советом по анимационному кино Минкультуры России было рассмотрено 50 проектов короткометражных авторских фильмов, включая циклы и сериалы, и десяти проектов дебютных фильмов.
обсуждение >>