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Сериалами «Екатерина», «Тихий Дон» и «Новенький» заинтересовались в Азии

10 декабря
2020 год

Новости кино >>
10 декабря 2020
На днях завершил свою работу международный телевизионный форум Asia TV Forum & Market Online+ (ATF), который в этом году прошёл полностью в цифровом формате. В мероприятии приняли участие 22 медиакомпании из России, 19 из которых работали на объединённом виртуальном стенде Made in Moscow. В этом году онлайн рынок собрал 3000 участников, среди которых — представители 1200 компаний из 58 стран, в том числе более 800 закупщиков контента. Об этом сообщает пресс-служба Роскино.

Сериалами «Екатерина», «Тихий Дон» и «Новенький» заинтересовались в Азии
фото: kino-rossii.ru

«Одним из главных закупщиков отечественного контента в Азии остаётся Китай, однако на ATF компании расширяют географию присутствия — по итогам мероприятия обсуждаются сделки с Индией, Кореей, Малайзией и другими странами Юго-Восточной Азии. Важно, что участники также представили свои проекты на стадии разработки или производства — помимо поиска потенциальных партнёров, это позволяет получить оценку от байеров и адаптировать продукт и его упаковку под свою целевую аудиторию за рубежом. Важно отметить, что на ATF мы представляли не только контент, но и услуги по продакшн и постпродакшн, саунд-дизайну, локализации контента, субтитрированию, дубляжу, и в этой сфере также был отмечен большой интерес со стороны мировых производителей контента и были достигнуты предварительные договорённости, что подтверждает высокий уровень российских сервисных и производственных компаний. Кроме того, в рамках бизнес-миссии форума встречи ещё проводятся; в целом было запланировано около 80 встреч российских компаний с азиатскими партнерами», — говорит генеральный директор Роскино Евгения Маркова.

В программе Made in Moscow приняли участие продюсерская компания «Среда», «Революция Фильм», Центр документального кино, «Один-Медиа», «Р Медиа», «Союзмультфильм», Wizart Animation, brand4rent, «Цифровое Телевидение», студия «Паровоз», «Агама Фильм», «Медиа Основа», Open Alliance Media, AA Studio, а также сервисные компании Flysound, Main Road Post, Flussonic, «Руфилмс» и СВ-кадр. Кроме того, помимо компаний-участниц Made in Moscow, свои проекты на рынке представили «Газпром-медиа Развлекательное телевидение», «Совтелеэкспорт», анимационная компания ГК «Рики» и телекомпания НТВ.

Сериалами «Екатерина», «Тихий Дон» и «Новенький» заинтересовались в Азии
фото: кадр из сериала «Джульбарс»

«Один-Медиа» закрыла сделку на территорию Китая по фильмам «Великий Северный путь» и «Страна медведей». Итальянский телеканал RAI отобрал «Великий Северный путь» и «Урарту. Забытое царство» для программной сетки 2021 года — компания планирует закрыть сделку на территорию Италии по данным проектам до конца этого года. На «Великий Северный путь» также получено предложение от ОТТ Дистрибьютора из США и Канады. Особый интерес у азиатских закупщиков вызвали «Военная приёмка», проданная во Вьетнам, Тайвань, Китай, Японию, США, и «Невидимая надежда» — по ней компания ведёт переговоры о продаже с новыми партнёрами из Индии, Малайзии, стран Тихоокеанского региона, стран Ближнего Востока, Германии, Бельгии и Франции. «Новенький» заинтересовал дистрибьюторов и телеканалы Китая, Индии, Германии, а также VOD платформу из Нигерии. Кроме того, получено коммерческое предложение на приобретение пакета документальных и игровых сериалов от сербского дистрибьютора Dimavision — в 2021-м зрители из стран бывшей Югославии увидят сериалы «Жуков», «Власик. Тень Сталина», «Джульбарс», документальные сериалы «Армагеддон», «Вредный мир», «Революция. Эпоха великих перемен», «Тайны космоса», «Невероятная наука» и «Великие битвы России».

Государственный холдинг Китая CCTV приобрёл целый пакет проектов производства ВГТРK для показа на своих каналах. Среди них документальные фильмы о Второй мировой войне «День Победы», «Блокада. День 901-й», «Штурм Берлина. В логове зверя», «Жить на войне. Оккупация» и неигровая лента «На крыло», а также телепередачи «Лучшие песни 2016» и «Лучшие песни 2017». «Совтелеэкспорт», представляющий на рынке контент ВГТРК, заключил сделку по продаже сериала «Екатерина. Взлёт» с авиакомпанией China Southern Airlines — на рассмотрении приобретение продолжения «Екатерина. Самозванцы». Цифровые права на все сезоны «Екатерины» планирует лицензировать японская платформа Hulu. На финальной стадии согласования сделка с южнокорейской компанией по продаже «Тихого Дона».

Сериалами «Екатерина», «Тихий Дон» и «Новенький» заинтересовались в Азии
фото: кадр из сериала «Простоквашино»

ГК «Рики» продала права на дистрибуцию «Фиксиков» компании PTS в Тайване. Соглашение было заключено агентом сериала Play Big. Сериал будет транслироваться на общенациональном канале PTS, каналах PTS 3 и Pts Taigi. Компания также получила эксклюзивные права на вещание на бесплатном телевидении. Кроме того, в ближайшее время по результатам азиатского рынка будет объявлена сделка с гонконгским телеканалом. «Союзмультфильм» в ближайшее время объявит о нескольких сделках на территорию Китая по «Пластилинкам», «Простоквашино» и «Приключениям Пети и Волка», а также по короткометражным фильмам. Наибольший интерес среди азиатских байеров вызвали «Енотки», «Пластилинки», «Тайна медовой долины», зарубежные закупщики также ждут премьеру нового «Ну, погоди!». Лицензионное агентство brand4rent находится в стадии переговоров с Кореей по показу «Монсиков», которые уже стартовали в Китае по итогам сделки с Beijing Joy Culture Media. brand4rent также представляли анимационный сериал Klaxon Production «Команда Флоры» — проект получил положительные отзывы байеров, компания готовит прямые сделки с платформами.

Зарубежные партнёры из Юго-Восточной Азии, Индии, Малайзии и других стран заинтересовались услугами компании Flysound — саунд-дизайном, созданием синхронных шумов, записью и сведением музыки на собственной студии Flysound. Компании RuFilms, которая представляла услуги по локализации контента, субтитрированию, дубляжу и другие, удалось достичь предварительных договоренностей по налаживанию экспорта-импорта с Бразилией, Китаем, Индией, Турцией и США. Sv-kadr находится на стадии переговоров с двумя компаниями из Китая, заинтересованными в локализации контента.
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Великие битвы РоссииВеликий Северный путьВласик. Тень СталинаДжульбарсЕкатеринаЕкатерина. ВзлётЕкатерина. СамозванцыЖуковМонсикиНовенькийНу, погоди!ПростоквашиноСтрана медведейТайна медовой долиныТихий ДонФиксики

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