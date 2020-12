Сериалами «Екатерина», «Тихий Дон» и «Новенький» заинтересовались в Азии

фото: кадр из сериала «Джульбарс»



фото: кадр из сериала «Простоквашино»

На днях завершил свою работу международный телевизионный форум Asia TV Forum & Market Online+ (ATF), который в этом году прошёл полностью в цифровом формате. В мероприятии приняли участие 22 медиакомпании из России, 19 из которых работали на объединённом виртуальном стенде Made in Moscow. В этом году онлайн рынок собрал 3000 участников, среди которых — представители 1200 компаний из 58 стран, в том числе более 800 закупщиков контента. Об этом сообщает пресс-служба Роскино.говорит генеральный директор Роскино Евгения Маркова.В программе Made in Moscow приняли участие продюсерская компания «Среда», «Революция Фильм», Центр документального кино, «Один-Медиа», «Р Медиа», «Союзмультфильм», Wizart Animation, brand4rent, «Цифровое Телевидение», студия «Паровоз», «Агама Фильм», «Медиа Основа», Open Alliance Media, AA Studio, а также сервисные компании Flysound, Main Road Post, Flussonic, «Руфилмс» и СВ-кадр. Кроме того, помимо компаний-участниц Made in Moscow, свои проекты на рынке представили «Газпром-медиа Развлекательное телевидение», «Совтелеэкспорт», анимационная компания ГК «Рики» и телекомпания НТВ.«Один-Медиа» закрыла сделку на территорию Китая по фильмам « Великий Северный путь » и « Страна медведей ». Итальянский телеканал RAI отобрал «Великий Северный путь» и «» для программной сетки 2021 года — компания планирует закрыть сделку на территорию Италии по данным проектам до конца этого года. На «Великий Северный путь» также получено предложение от ОТТ Дистрибьютора из США и Канады. Особый интерес у азиатских закупщиков вызвали «», проданная во Вьетнам, Тайвань, Китай, Японию, США, и «» — по ней компания ведёт переговоры о продаже с новыми партнёрами из Индии, Малайзии, стран Тихоокеанского региона, стран Ближнего Востока, Германии, Бельгии и Франции. « Новенький » заинтересовал дистрибьюторов и телеканалы Китая, Индии, Германии, а также VOD платформу из Нигерии. Кроме того, получено коммерческое предложение на приобретение пакета документальных и игровых сериалов от сербского дистрибьютора Dimavision — в 2021-м зрители из стран бывшей Югославии увидят сериалы « Жуков », « Власик. Тень Сталина », « Джульбарс », документальные сериалы «», «», «», «», «» и « Великие битвы России ».Государственный холдинг Китая CCTV приобрёл целый пакет проектов производства ВГТРK для показа на своих каналах. Среди них документальные фильмы о Второй мировой войне «»,», «»,» и неигровая лента «», а также телепередачи «» и «». «Совтелеэкспорт», представляющий на рынке контент ВГТРК, заключил сделку по продаже сериала « Екатерина. Взлёт » с авиакомпанией China Southern Airlines — на рассмотрении приобретение продолжения « Екатерина. Самозванцы ». Цифровые права на все сезоны « Екатерины » планирует лицензировать японская платформа Hulu. На финальной стадии согласования сделка с южнокорейской компанией по продаже « Тихого Дона ».ГК «Рики» продала права на дистрибуцию « Фиксиков » компании PTS в Тайване. Соглашение было заключено агентом сериала Play Big. Сериал будет транслироваться на общенациональном канале PTS, каналах PTS 3 и Pts Taigi. Компания также получила эксклюзивные права на вещание на бесплатном телевидении. Кроме того, в ближайшее время по результатам азиатского рынка будет объявлена сделка с гонконгским телеканалом. «Союзмультфильм» в ближайшее время объявит о нескольких сделках на территорию Китая по «», « Простоквашино » и «», а также по короткометражным фильмам. Наибольший интерес среди азиатских байеров вызвали «», «», « Тайна медовой долины », зарубежные закупщики также ждут премьеру нового « Ну, погоди! ». Лицензионное агентство brand4rent находится в стадии переговоров с Кореей по показу « Монсиков », которые уже стартовали в Китае по итогам сделки с Beijing Joy Culture Media. brand4rent также представляли анимационный сериал Klaxon Production «» — проект получил положительные отзывы байеров, компания готовит прямые сделки с платформами.Зарубежные партнёры из Юго-Восточной Азии, Индии, Малайзии и других стран заинтересовались услугами компании Flysound — саунд-дизайном, созданием синхронных шумов, записью и сведением музыки на собственной студии Flysound. Компании RuFilms, которая представляла услуги по локализации контента, субтитрированию, дубляжу и другие, удалось достичь предварительных договоренностей по налаживанию экспорта-импорта с Бразилией, Китаем, Индией, Турцией и США. Sv-kadr находится на стадии переговоров с двумя компаниями из Китая, заинтересованными в локализации контента.