«Эпидемия» стала одним из лучших иностранных сериалов Netflix по итогам 2020 года

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«Пацаны» признаны лучшим сериалом года по версии IMDb

Сериалами «Екатерина», «Тихий Дон» и «Новенький» заинтересовались в Азии

10 декабря

Семь авторских короткометражек «Союзмультфильма» получат субсидии от Минкультуры

На поддержку в 2020 году также претендуют пять проектов студии «Шар».