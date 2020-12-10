«Эпидемия» стала одним из лучших иностранных сериалов Netflix по итогам 2020 года

Российская «Эпидемия
» Павла Костомарова
вошла в топ-10 лучших иностранных сериалов по итогам 2020 года, составленный Netflix. Список опубликован на сайте издания The Wall Street Journal
.
Сериал вышел на Netflix 7 октября премиальной категории Netflix Originals, куда попадают только шоу собственного производства сервиса и отборные иностранные проекты.
Ранее «Эпидемия» заняла четвёртое место по просмотрам в рейтинге лучших сериалов платформы и вошла в топ-10 в 56 странах мира. Стивен Кинг
в своём Twitter-аккаунте назвал адаптацию романа Яны Вагнер
«Вонгозеро
» «отличным сериалом»
с «крутой операторской работой»
. В день старта русскоязычной версии сервиса «Эпидемия» возглавила топ-10 Netflix в России. Кроме того, сериал вошёл в основной конкурс фестиваля CanneSeries и в рейтинг самых ярких проектов Fresh TV Fiction в рамках международного рынка контента MIPTV.
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