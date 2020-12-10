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«Эпидемия» стала одним из лучших иностранных сериалов Netflix по итогам 2020 года

10 декабря
2020 год

Новости кино >>
10 декабря 2020
Российская «Эпидемия» Павла Костомарова вошла в топ-10 лучших иностранных сериалов по итогам 2020 года, составленный Netflix. Список опубликован на сайте издания The Wall Street Journal.

«Эпидемия» стала одним из лучших иностранных сериалов Netflix по итогам 2020 года
фото: decider.com

Сериал вышел на Netflix 7 октября премиальной категории Netflix Originals, куда попадают только шоу собственного производства сервиса и отборные иностранные проекты.

Ранее «Эпидемия» заняла четвёртое место по просмотрам в рейтинге лучших сериалов платформы и вошла в топ-10 в 56 странах мира. Стивен Кинг в своём Twitter-аккаунте назвал адаптацию романа Яны Вагнер «Вонгозеро» «отличным сериалом» с «крутой операторской работой». В день старта русскоязычной версии сервиса «Эпидемия» возглавила топ-10 Netflix в России. Кроме того, сериал вошёл в основной конкурс фестиваля CanneSeries и в рейтинг самых ярких проектов Fresh TV Fiction в рамках международного рынка контента MIPTV.
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