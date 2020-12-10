«Пацаны» признаны лучшим сериалом года по версии IMDb

«Пацаны
» возглавили список самых популярных игровых сериалов среди пользователей IMDb
в 2020 году.
На втором месте оказался испанский «Бумажный дом
», а третью строчку заняла немецкая «Тьма
». Далее следуют «Озарк
», «Мандалорец
», «Ход королевы
», «Академия Амбрелла
», «Мир Дикого Запада
» и «Ведьмак
». Замыкает десятку «Корона
».
Киносайт также опубликовал
топ лучших документальных сериалов года по версии зрителей, где первое место занял «Король тигров: Убийство Беспредел Безумие
» от Netflix. В рейтинг также включены «Последний танец
», «Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу
», «Клятва
», «Джеффри Эпштейн: Грязный богач
», «Я исчезну во тьме
», «Вокруг света с Заком Эфроном
», «МакМиллионы
», «Пандемия: Как предотвратить распространение
» и «Суд над Габриэлем Фернандесом
».
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