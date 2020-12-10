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«Пацаны» признаны лучшим сериалом года по версии IMDb

10 декабря
2020 год

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10 декабря 2020
«Пацаны» возглавили список самых популярных игровых сериалов среди пользователей IMDb в 2020 году.

«Пацаны» признаны лучшим сериалом года по версии IMDb
фото: inverse.com

На втором месте оказался испанский «Бумажный дом», а третью строчку заняла немецкая «Тьма». Далее следуют «Озарк», «Мандалорец», «Ход королевы», «Академия Амбрелла», «Мир Дикого Запада» и «Ведьмак». Замыкает десятку «Корона».

Киносайт также опубликовал топ лучших документальных сериалов года по версии зрителей, где первое место занял «Король тигров: Убийство Беспредел Безумие» от Netflix. В рейтинг также включены «Последний танец», «Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу», «Клятва», «Джеффри Эпштейн: Грязный богач», «Я исчезну во тьме», «Вокруг света с Заком Эфроном», «МакМиллионы», «Пандемия: Как предотвратить распространение» и «Суд над Габриэлем Фернандесом».
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