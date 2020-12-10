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Агнешка Холланд сменит Вима Вендерса на посту президента Европейской киноакадемии

10 декабря
2020 год

Новости кино >>
10 декабря 2020
Польский режиссёр Агнешка Холланд, занимавшая с 2014-го по 2019-й должность председателя правления Европейской киноакадемии, стала её новым президентом. Как уточняется на сайте EFA, она придёт на смену немецкому постановщику Виму Вендерсу, служившему на этом посту с 1996 года.

По словам Холланд, «сейчас трудное время, и чтобы сохранить творческую силу независимого кино и вовлечённость аудитории, мы должны использовать весь наш опыт и воображение. Считаю, что в этом большую роль играет Европейская киноакадемия, и я счастлива быть её частью».


Помимо Вендерса, свои полномочия передаст и директор EFA Марион Деринг, связанная с академией с момента её основания в 1988-м. Должность перейдёт к Матису Воутеру Нолу.

«Мы горячо приветствуем и Агнешку, и Матиса, однако, стоит заметить, что уход Вима Вендерса и Марион Деринг ознаменовал конец целой эры для Академии. Я знаю, что могу говорить за Вима, Марион и Совет директоров: будущее академии обеспечено этими двумя новыми назначениями, их опыт и положение в отрасли являются хорошим предзнаменованием в эти переменчивые времена, в которые мы живём», — заявил председатель EFA Майк Дауни.
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