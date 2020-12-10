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Сергей Бурунов и Монеточка едут на Грушинский фестиваль в комедии «Родные»

10 декабря
2020 год

Новости кино >>
10 декабря 2020
В сети появился трейлер комедии «Родные» режиссера Ильи АксёноваМир, дружба, жвачка») по сценарию Жоры КрыжовниковаГорько!»).


Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча которую отец ждал двадцать лет...

Сергей Бурунов и Монеточка едут на Грушинский фестиваль в комедии «Родные»

Главные роли в картине сыграли Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семён Трескунов, Монеточка, Катерина Беккер, Анна Уколова, Никита Павленко, Сергей Шакуров и другие.

В российский прокат комедия «Родные» выйдет 11 февраля 2021 года.
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Сергей Бурунов и Монеточка едут на Грушинский фестиваль в комедии «Родные» фотографии
Сергей Бурунов и Монеточка едут на Грушинский фестиваль в комедии «Родные» фотографии
Сергей Бурунов и Монеточка едут на Грушинский фестиваль в комедии «Родные» фотографии
Сергей Бурунов и Монеточка едут на Грушинский фестиваль в комедии «Родные» фотографии
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