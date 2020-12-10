Сергей Бурунов и Монеточка едут на Грушинский фестиваль в комедии «Родные»

В сети появился трейлер комедии «Родные
» режиссера Ильи Аксёнова
(«Мир, дружба, жвачка
») по сценарию Жоры Крыжовникова
(«Горько!
»).
Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча которую отец ждал двадцать лет...
Главные роли в картине сыграли Сергей Бурунов
, Ирина Пегова
, Семён Трескунов
, Монеточка
, Катерина Беккер
, Анна Уколова
, Никита Павленко
, Сергей Шакуров
и другие.
В российский прокат комедия «Родные
» выйдет 11 февраля 2021
года.
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