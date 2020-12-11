Премии «Лавровая ветвь» удостоены фильмы «Тени твоего детства» и «Катя и Вася идут в школу»

В Москве состоялось вручение ХХI Национальной Премии «Лавровая ветвь». В связи с эпидемиологическими нормами, церемония прошла в закрытом режиме, в ней принимали участие только номинанты, президент премии Виталий Манский и ведущие церемонии журналисты Елена Фанайлова и Манана Асламазян. Об этмо сообщает пресс-служба фестиваля «Артдокфест».
Лучшим арт-фильмом признана лента Михаила Горобчука «Тени твоего детства». Среди кинофильмов победу одержала картина Юлии Вишневецкой «Катя и Вася идут в школу», а среди телефильмов — «Жизнь человека. Последнее интервью» Сергея Карпова. Награду имени Льва Николаева за научно-популярный, просветительский фильм получил «Остров Буромского» Ольги Стефановой. Выдающимся дебютом объявлен «Штетл» Кати Устиновой. Премию за вклад в кинолетопись в 2020 году вручили Российскому государственному архиву кинофотодокументов и его директору Наталье Калантаровой.
фото: пресс-служба фестиваля «Артдокфест»
Также были подведены первые итоги «Артдокфеста». Призы вручены в конкурсе «Артдоксеть» — второй по значимости программы фестиваля, собранного из фильмов, выложенных авторами в интернет.
Жюри, состоящее из режиссёра Филипа Ремунды, художника Михаила Врубеля и писателя Алисы Ганиевой, вручило три награды. Главного приза конкурса удостоена картина «Они тоже мечтали» Александра Фёдорова. Специальным призом жюри отмечены «Спецы» Анны Драницыной, а дебютом года названа «Сказка для Наташи» Александры Кононовой и Юрия Михайлина. Приз зрителей по итогам голосования в Фейсбуке достался «Белой крови» Михаила Генина.
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