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Netflix рассказал о предпочтениях россиян в 2020 году

11 декабря
2020 год

Новости кино >>
11 декабря 2020
Netflix подвёл итоги в России. Русскоязычная версия стриминговой платформы начала работать в середине октября уходящего года.

Netflix рассказал о предпочтениях россиян в 2020 году
фото: пресс-служба Netflix в России

Согласно пресс-службе сервиса, зрители Netflix пытались сбежать от реальности: они скрывались в других мирах в компании героев из самых популярных сериалов в жанре фэнтези — «Замок и ключ», «Проклятая» и «Письмо королю». В 2020-м пользователи смотрели в десять раз больше фэнтези по сравнению с прошлым годом. А просмотры боевиков выросли в три раза по сравнению с 2019-м. Зрителям особо понравились «Тайлер Рейк: Операция по спасению», «Проект Power» и «Бессмертная гвардия». Все внимательно наблюдали не только за новостной повесткой дня, но и за судьбой российской «Эпидемии», вошедшей в линейку оригинальных проектов Netflix Originals. Сериал о пандемии охватил весь мир и вошёл в ежедневный топ-10 более чем в 50 странах.

Карантин не остановил от путешествий... хотя бы у экранов. Зрители сервиса в России, как и по всему миру, смотрели не только американское и британское кино, но и множество фильмов из разных стран. Все эти сериалы вошли в ежедневный топ-10 в России и множестве других стран: испанский «Бумажный дом» попал в список в 92 странах, «#Живой» из Южной Кореи — в 90 странах, норвежский «Рагнарёк» и французская «Потерянная пуля» — в 89 странах. Пользователи даже путешествовали сквозь пространство и время вместе с фантастическими сериалами «Сквозь снег», «Звёздный путь: Дискавери», «Вдали», «В ночь» и «Видоизменённый углерод».

Netflix рассказал о предпочтениях россиян в 2020 году
фото: кадр из сериала «Ход королевы»

Драма всегда занимала особое место в сердцах россиян, не удивительно, что и на Netflix она стала самым популярным жанром в стране с приростом в три раза за последний год. Оставаясь дома на самоизоляции зрители переживали, радовались и плакали вместе с героями самых популярных драматических картин: с весенними релизами «Белые линии» и «Голливуд», и теперь, во время второй волны, с «Ходом королевы», «Энолой Холмс» и «Эпидемией». После драмы самым популярным жанром в стране стала комедия с ростом около 90% за текущий год. Заставили улыбнуться и громко посмеяться «Пара на праздники», «Половое воспитание», «Эмили в Париже», «Мне это не нравится», «Хэллоуин Хьюби». Порадовали и детей мультфильмами «Губка Боб в бегах», «Руководство для нянь: Как поймать монстра» и «Босс-молокосос: Лови карапуза!».

В этом году многие спортивные мероприятия были отменены или закрыты для публики, поэтому спорт смотрели на экране. Одними из самых ярких спортивных событий на Netflix стали документальный «Последний танец» и «Ход королевы». Сразу после выхода этого мини-сериала во всём мире вырос интерес к шахматам как к виду спорта. Пользователи Netflix узнали о жизни, истории и планете на примерах документальных проектов «Вот так история», «Чтобы вы поняли… Секс», «Дэвид Аттенборо. Жизнь на нашей планете» и «Социальная дилемма» — один из самых популярных документальных фильмов за этот год.

Netflix рассказал о предпочтениях россиян в 2020 году
фото: кадр из сериала «Факультатив»

Зрители познакомились с новыми культурами: количество просмотров корейских дорам и аниме увеличилось втрое по сравнению с прошлым годом. Согласно данным Google Trends, Россия входит в топ-30 стран с наибольшим количеством поисковых запросов «аниме». Сериалы «Кровь Зевса» и «Видоизменённый углерод: Восстановленный» стали одними из самых популярных сериалов по мотивам аниме, а «Королевство», «Король: Правитель вечности» и «Факультатив» — самыми популярными корейскими дорамами в России.

Просмотры романтических фильмов и сериалов в России в уходящем году выросли в три с половиной раза по сравнению с 2019-м — самыми популярными стали «Будка поцелуев 2», «Всем парням: P.S. Я всё ещё люблю тебя», «Любовь гарантирована» и «Безнадёжно не замужем». А чтобы почувствовать дух предновогоднего волшебства, зрители смотрят рождественские и новогодние романтические проекты: «На месте принцессы: Новая жизнь», «Подарки с неба», «Дэш и Лили», «Рождество на заказ» уже стали одними из самых популярных мелодрам в этом году.
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Безнадёжно не замужемБелые линииБессмертная гвардияБудка поцелуев 2Бумажный домВдалиВидоизмененный углеродВсем парням, которых я любила раньше 2ГолливудГубка Боб в бегахДэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планетеДэш и ЛилиЗамок и ключЗвёздный путь: ДискавериЛюбовь гарантированаМне это не нравитсяНа месте принцессы: Новая жизньПара на праздникиПисьмо королюПодарки с небаПоловое воспитаниеПоследний танецПотерянная пуляПроект PowerПроклятаяПункт назначения: ночьРагнарёкРуководство для нянь: Как поймать монстраСквозь снегСоциальная дилеммаТайлер Рейк: Операция по спасениюФакультативХод королевыХэллоуин ХьюбиЭмили в ПарижеЭнола ХолмсЭпидемия

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