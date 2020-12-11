Netflix рассказал о предпочтениях россиян в 2020 году

Netflix подвёл итоги в России. Русскоязычная версия стриминговой платформы начала работать в середине октября уходящего года.
фото: пресс-служба Netflix в России
Согласно пресс-службе сервиса, зрители Netflix пытались сбежать от реальности: они скрывались в других мирах в компании героев из самых популярных сериалов в жанре фэнтези — «Замок и ключ», «Проклятая» и «Письмо королю». В 2020-м пользователи смотрели в десять раз больше фэнтези по сравнению с прошлым годом. А просмотры боевиков выросли в три раза по сравнению с 2019-м. Зрителям особо понравились «Тайлер Рейк: Операция по спасению», «Проект Power» и «Бессмертная гвардия». Все внимательно наблюдали не только за новостной повесткой дня, но и за судьбой российской «Эпидемии», вошедшей в линейку оригинальных проектов Netflix Originals. Сериал о пандемии охватил весь мир и вошёл в ежедневный топ-10 более чем в 50 странах.
Карантин не остановил от путешествий... хотя бы у экранов. Зрители сервиса в России, как и по всему миру, смотрели не только американское и британское кино, но и множество фильмов из разных стран. Все эти сериалы вошли в ежедневный топ-10 в России и множестве других стран: испанский «Бумажный дом» попал в список в 92 странах, «#Живой» из Южной Кореи — в 90 странах, норвежский «Рагнарёк» и французская «Потерянная пуля» — в 89 странах. Пользователи даже путешествовали сквозь пространство и время вместе с фантастическими сериалами «Сквозь снег», «Звёздный путь: Дискавери», «Вдали», «В ночь» и «Видоизменённый углерод».
В этом году многие спортивные мероприятия были отменены или закрыты для публики, поэтому спорт смотрели на экране. Одними из самых ярких спортивных событий на Netflix стали документальный «Последний танец» и «Ход королевы». Сразу после выхода этого мини-сериала во всём мире вырос интерес к шахматам как к виду спорта. Пользователи Netflix узнали о жизни, истории и планете на примерах документальных проектов «Вот так история», «Чтобы вы поняли… Секс», «Дэвид Аттенборо. Жизнь на нашей планете» и «Социальная дилемма» — один из самых популярных документальных фильмов за этот год.
фото: кадр из сериала «Факультатив»
Зрители познакомились с новыми культурами: количество просмотров корейских дорам и аниме увеличилось втрое по сравнению с прошлым годом. Согласно данным Google Trends, Россия входит в топ-30 стран с наибольшим количеством поисковых запросов «аниме». Сериалы «Кровь Зевса» и «Видоизменённый углерод: Восстановленный» стали одними из самых популярных сериалов по мотивам аниме, а «Королевство», «Король: Правитель вечности» и «Факультатив» — самыми популярными корейскими дорамами в России.
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