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Не стало режиссёра Ким Ки Дука

11 декабря
2020 год

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11 декабря 2020
Скончался один из наиболее ярких представителей новой волны корейского кино, выдающийся южнокорейский режиссёр, сценарист, продюсер, оператор, монтажёр, художник и актёр Ким Ки Дук, не дожив неделю до своего 60-летия. Печальную новость сообщил на своей странице в социальной сети Facebook киновед и продюсер Вячеслав Шмыров.

«Умер Ким Ки Дук. В Латвии. После ковида. Сегодня ночью», — говорится в сообщении художественного руководителя фестиваля «Московская премьера», чьим гостем Ки Дук был в прошлом году.

Не стало режиссёра Ким Ки Дука
фото: afisha.ru

Мастер родился 20 декабря 1960 года. В возрасте 17 лет устроился работать на завод. В 20 ушёл в армию. Пять лет служил в корейской морской пехоте, потом два года провёл в церкви для незрячих, намереваясь стать священником. В 1990—1992 годах учился живописи во Франции, увлёкшись кино, начал писать сценарии.

В 1996-м дебютировал в режиссуре картиной «Крокодил». На его счету 25 режиссёрских работ, среди которых «Остров», «Плохой парень», «Береговая охрана», «Весна, лето, осень, зима... и снова весна», «Время» и другие незабываемые фильмы. Последней картиной для режиссёра стала лента «Растворяться», снятая им в 2019-м совместно с кинематографистами из Казахстана. Обладатель 64 престижных наград, включая призы фестивалей в Каннах, Берлине, Карловых Варах, Локарно, Венеции и Сан-Себастьяне. Был частым гостем на смотрах в Москве и Таллине.
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Не стало режиссёра Ким Ки Дука фотографии
Не стало режиссёра Ким Ки Дука фотографии
Не стало режиссёра Ким Ки Дука фотографии
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