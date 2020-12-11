Не стало режиссёра Ким Ки Дука

Скончался один из наиболее ярких представителей новой волны корейского кино, выдающийся южнокорейский режиссёр, сценарист, продюсер, оператор, монтажёр, художник и актёр Ким Ки Дук
, не дожив неделю до своего 60-летия. Печальную новость сообщил на своей странице в социальной сети Facebook
киновед и продюсер Вячеслав Шмыров
.
«Умер Ким Ки Дук. В Латвии. После ковида. Сегодня ночью», —
говорится в сообщении художественного руководителя фестиваля «Московская премьера», чьим гостем Ки Дук был в прошлом году.
Мастер родился 20 декабря 1960 года. В возрасте 17 лет устроился работать на завод. В 20 ушёл в армию. Пять лет служил в корейской морской пехоте, потом два года провёл в церкви для незрячих, намереваясь стать священником. В 1990—1992 годах учился живописи во Франции, увлёкшись кино, начал писать сценарии.
В 1996-м дебютировал в режиссуре картиной «Крокодил
». На его счету 25 режиссёрских работ, среди которых «Остров
», «Плохой парень
», «Береговая охрана
», «Весна, лето, осень, зима... и снова весна
», «Время
» и другие незабываемые фильмы. Последней картиной для режиссёра стала лента «Растворяться
», снятая им в 2019-м совместно с кинематографистами из Казахстана. Обладатель 64 престижных наград, включая призы фестивалей в Каннах, Берлине, Карловых Варах, Локарно, Венеции и Сан-Себастьяне. Был частым гостем на смотрах в Москве и Таллине.
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